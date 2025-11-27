Salut
Mastegar xiclet en excés pot ser perjudicial: aquestes són les conseqüències que has de conèixer
El consum de xiclet va caure durant la pandèmia a causa de l’ús de màscares i a la disminució de la vida social
El consum de xiclet va caure amb força durant la pandèmia —un 26% menys l'any 2020— a causa de l’ús de mascaretes i a la disminució de la vida social. Tanmateix, la tendència es va revertir el 2023 i les vendes van començar a créixer exponencialment.
Encara que els dolços no solen ser aliats de la salut dental, els dentistes sí que recomanen xiclets sense sucre, especialment aquells que contenen fluor. Segons la American Dental Association (ADA), mastegar-los després dels menjars augmenta la saliva, ajuda a arrossegar restes, neutralitza àcids i aporta substàncies que protegeixen davant malalties bucals.
Malgrat això, l’ADA insisteix que el xiclet no substitueix al fet de rentar-se les dents ni a l’ús de fil dental. Els experts recorden que la higiene bàsica s’ha de mantenir: dues raspallades al dia i neteja interdental per eliminar la placa acumulada.
El consum excessiu de xiclet ensucrat pot provocar molèsties a la mandíbula, especialment si es mastega durant més de 20 minuts. També pot agreujar problemes digestius com gasos, acidesa o irritació gàstrica, ja que l’estómac produeix àcid esperant menjar que no arriba. A més, edulcorants com el sorbitol poden causar diarrea, malestar abdominal i, en grans quantitats, efecte laxant.
Què passa si t’empasses un xiclet?
Els xiclets contenen goma i altres components que el cos no pot digerir, però no es queden enganxats a l’estómac. Segons la Clínica Mayo, un xiclet empassat passa per l’aparell digestiu i s’expulsa amb normalitat. No obstant, la Fundació Nemours adverteix que empassar-se molts xiclets en poc temps pot produir bloquejos digestius, per la qual cosa els menors de 5 anys no els haurien de consumir.
En resum, el xiclet pot ser un aliat ocasional per a la salut dental si és sense sucre, però un consum excessiu —especialment de varietats ensucrades— pot causar dolors mandibulars, problemes digestius i altres efectes indesitjats. La moderació continua sent la clau.