Sanitat retira del mercat nou cosmètics amb ingredients prohibits: «Podrien causar cremades i lesions oculars greus»

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha retirat avui del mercat nou productes cosmètics per a tractaments facials i corporals de la marca MCCM Medical Cosmetics per contenir ingredients prohibits que «podrien provocar cremades greus a la pell i lesions oculars greus».

L’AEMPS, dependent del Ministeri de Sanitat, indica en una alerta que els articles contenen ingredients prohibits o utilitzats «sense una conformitat respecte a les restriccions establertes».

L’agència ha sol·licitat «el cessament de comercialització, retirada i recuperació per part dels usuaris» dels productes Purple Peel 1, 2 i 4; Xarxa Peel 1, 3 i 5; Jessner Peel; MCCM T35P i MCCM T50T35 per contenir tots, entre altres ingredients, resorcinol, àcid retinoic i àcid tricloroacètic, prohibits per al seu ús cosmètic.

Recorda que el 2022 aquesta empresa s’havia compromès a cessar la comercialització de MCCM T50T35, un dels productes que ara ha estat retirat i que es ven encara com a exfoliant de pell que inclou un ingredient prohibit (àcid tioglicòlic). Respecte al producte cosmètic T35P, reivindica funcions de tractament de malalties (melasma) i els productes cosmètics no estan destinats al tractament de malalties.

L’AEMPS recorda que aquests productes es distribueixen via comerç electrònic, per la qual cosa s’ha comunicat a l’empresa responsable el cessament de comercialització i retirada dels productes cosmètics citats, així com la recuperació per part dels usuaris.

