Identifiquen una proteïna antibacteriana com a possible diana per fer front al càncer de pàncrees

Un equip internacional d’investigadors ha assenyalat una proteïna antibacteriana com a possible diana terapèutica per actuar contra l’arrel del càncer de pàncrees i en un futur poder obtenir millores en el seu tractament.

Les conclusions de la recerca, que ha estat liderada pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), s’han publicat a la revista Gut, i en la mateixa els investigadors han comprovat com les cèl·lules mare del càncer de pàncrees s’aprofiten d’una proteïna antibacteriana (anomenada 'PGLYRP1'), per evitar el sistema immune i protegir-se de la seva eliminació primerenca.

La immunoteràpia, ha recordat el CSIC en una nota, representa la nova esperança en la lluita contra el càncer, però no tots els tumors responen davant d’aquest tractament. El càncer de pàncrees, que és letal per a 9 de cada 10 persones diagnosticades, no respon davant dels fàrmacs aprovats actualment, per la qual cosa és necessari buscar noves dianes que ataquin aquelles cèl·lules resistents, com les cèl·lules mare del càncer, que són les principals responsables d’iniciar el tumor, formar metàstasi i resistir als tractaments.

Els investigadors han descrit en aquesta investigació com les cèl·lules mare de càncer de pàncrees s’aprofiten d’aquesta proteïna per evitar el sistema immune i protegir-se de la seva eliminació primerenca. L’estudi ha estat codirigit pels investigadors Bruno Sainz, cap del grup de Cèl·lules Mare de Càncer i Microambient Fibroinflamatori de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Sols-Morreale (centre mixt del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid); Christopher Heeschen, del Candiolo Cancer Institute (IRCCS), a Itàlia; i Susana García Silva, del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO).

Els tres científics han liderat durant els últims deu anys un projecte col·laboratiu en el qual van identificar una població de cèl·lules mare de càncer de pàncrees presents en models de ratolí d’aquesta malaltia.

