El TERMCAT publica la terminologia de la Copa Amèrica en un diccionari en línia i un tríptic

Baluma, flap, floc, mànega, timoner... Totes aquestes paraules tenen en comú una cosa. És terminologia en català que es fa servir en regates com la Copa Amèrica, que va arrencar a Barcelona el passat 22 d’agost. Coincidint amb aquest esdeveniment, el TERMCAT i la Fundació Barcelona Capital Nàutica han recollit aquests conceptes de navegació a vela en un diccionari en línia i un tríptic. La iniciativa pretén apropar a la ciutadania una de les competicions esportives més antigues del món.

El diccionari, titulat la Terminologia de la Copa Amèrica, i difós en línia, i recull 81 termes relatius a conceptes bàsics de la navegació amb aquestes embarcacions, de la competició en si (com ara qui hi participa, com es desenvolupa i com es regula) i dels velers (tipus de velers participants, parts i elements que s’hi poden distingir i tripulació). Tot aquest vocabulari ha estat completat i revisat per especialistes de l’àmbit, i els termes es presenten amb la definició i els equivalents en castellà, francès, italià i anglès.

Per una altra banda, també s’ha preparat un tríptic amb una selecció dels termes principals relatius al desenvolupament de la competició, a les embarcacions, el personal, la tripulació i l’arbitratge, i en què també s’il·lustren les parts principals dels velers.

El TERMCAT ha recollit els termes principals de la Copa Amèrica en un tríptic.

El tríptic es difondrà en els diversos estands informatius que l’organització de la prova obrirà a la ciutat perquè pugui arribar als espectadors interessats, i també se’n farà difusió en les diverses iniciatives de promoció que es duen a terme en centres educatius. Pel que fa al diccionari, forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 180 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.

Infografia interactiva

Aquests nous materials s’afegeixen a la infografia interactiva Els velers de la Copa Amèrica, que ja es va presentar l’any passat, amb els components principals i la tripulació dels dos models de velers utilitzats en aquesta competició: l’AC75 i l’AC40. La infografia il·lustra esquemàticament una trentena de termes i permet accedir a la fitxa terminològica completa de cadascun d’aquests termes, per consultar els equivalents en altres llengües, la definició i, sovint, també notes complementàries. Aquesta infografia s’afegeix al centenar de materials gràfics i multimèdia del web del TERMCAT, que donen accés de manera visual a termes d’un ventall ampli de sectors.

Termes de recent creació

Amb una història que es remunta a l’any 1851, la Copa Amèrica sempre ha apostat per la innovació tecnològica, l’eficiència energètica i l’espectacularitat en el món de la vela. I això es mostra en el vocabulari nàutic que s’utilitza, on conviuen termes tradicionals de la vela, com vela major, bauprès, banyera; i termes de creació recent, que tenen a veure amb la voluntat d’optimitzar al màxim la força del vent, com ara controlador o controladora de vol, elevador de timó, hidroala. De fet, el desenvolupament tècnic actual dels velers que hi competeixen permet que les embarcacions superin els 52 nusos (és a dir, els 96 km/h), amb el buc completament aixecat sobre la superfície de l’aigua.

Projecte de llegat

Aquesta actuació conjunta del TERMCAT i Barcelona Capital Nàutica és part dels Projectes de Llegat de la Copa Amèrica que s’estan portant a terme amb l’objectiu d’apropar el mar i la nàutica a la ciutadania arran de la celebració de la 37a Copa Amèrica a la capital catalana.

El TERMCAT és un consorci adscrit al Departament de Política Lingüística del Govern, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. Per la seva banda, Barcelona Capital Nàutica és una fundació pública que treballa per convertir Barcelona i Catalunya en referents mundials en l’àmbit nàutic, a través de l’esport i la sostenibilitat. Formen el patronat de la Fundació la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri de Cultura i Esport, la Diputació de Barcelona, el Port de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Global.