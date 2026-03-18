Reus s'avança i establirà un servei preventiu de control de la vespa asiàtica
Trampes homologades permetran minimitzar la seva presència, mentre que es neutralitzaran els nius actius
La vespa asiàtica o vespa velutina és una espècie exòtica invasora en expansió. Des de la seva introducció a Catalunya per les comarques gironines a la dècada del 2010, s’ha estès amb rapidesa i ha arribat a les comarques del sud. Ja s’han hagut de neutralitzar nius a municipis com Reus o Tarragona, on, de fet, recentment se n’ha retirat un, al carrer de Johann Sebastian Bach. A conseqüència de la seva presència, l’ajuntament de la capital del Baix Camp s’avança i establirà un servei de control de l’himenòpter.
Procedent en origen del sud-est asiàtic, la vespa velutina és considerada espècie exòtica invasora. És una predadora molt agressiva de les abelles i les vespes, així que suposen un impacte nociu per a la biodiversitat nadiua i la pol·linització, factor que pot derivar en una pèrdua de la producció de la flora i els fruits. Tenint en compte que la seva dieta la conformen, majoritàriament, larves d’abella i líquids dolços, com el nèctar i la mel, causa importants perjudicis econòmics a l’apicultura. A més, encara que no és especialment virulenta amb les persones —la presència de niu eleva la perillositat—, les seves picades són doloroses. Fins i tot, hi ha persones que en són al·lèrgiques.
En aquest context, i davant l’increment d’incidències comunicades per la ciutadania en l’entorn urbà, el consistori considera necessari el seu control. «A fi i efecte de reduir els problemes que genera en els diferents àmbits, com la conservació del medi ambient urbà, la biodiversitat, l’apicultura i en la seguretat i salut de les persones; atenent, doncs, a totes aquestes circumstàncies, i donant resposta a la ciutadania, se sol·licita la contractació d’una empresa de control de plagues per dur a terme el control de la vespa velutina al nostre municipi», certifica l’informe municipal.
El control consistirà en l’execució d’un programa preventiu de trampeig —amb trampes homologades i elements atraients— amb la finalitat de minimitzar la presència de la vespa velutina al terme municipal i la inactivació, per mitjà de les tècniques de la polvorització o dels vials congelats, dels nius actius localitzats dels quals es tingui coneixement. En els casos que es consideri necessari, es procedirà, també, a la seva retirada. A més, l’empresa encarregada organitzarà una jornada per a la sensibilització sobre la incidència de l’espècie.
La seva erradicació completa és «impossible», tal com explicava l’expert Rubén Alcázar en una entrevista amb Diari Més, però sí que existeixen mesures per reduir significativament la seva presència.