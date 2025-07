Reus dona la benvinguda a la primavera amb un Bioblitz d’observació d’ocells

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Una trentena de persones van participar dissabte passat en un Bioblitz centrat en l’observació i la recerca d’ocells per donar la benvinguda a la primavera. Sota el guiatge de l’especialista en ornitologia Enric Pàmies, es va recórrer una ruta al nord de la ciutat, a l’entorn del camí de les Ànimes i el passeig Nord.

Pàmies detalla que, en acabar l’activitat, emmarcada en el projecte RENATUReus, «vam veure unes 25 o 26 espècies diferents», una dada «que està molt bé» tenint en compte el nombrós grup, l’hora —entre les 10 i les 12.30— i que va ser un dia de vent. L’expert destaca que un dels principals atractius de la trobada era que «és en plena primavera i és època de migració».

Per tant, «no saps mai què trobaràs». Hi ha aus «que ja estan arribant de cara a l’estiu, que fan niu aquí, com les orenetes i els falciots», però n’hi ha d’altres que només efectuen al territori una «parada tècnica per alimentar-se i descansar i, després, continuen la migració».

D’aquest segon grup, es van veure tres exemplars de capsigranys. «Trobar-se’n un ja és una sort, però en vam detectar tres en una zona petita i, a més, els vam veure superbé; la gent va xalar, és un ocell que no acostumes a veure», celebra.

Altres espècies que van aparèixer foren una oreneta cua-rogenca, «que tampoc és de la zona, està de pas»; tres cruixidells, «que en altres zones de Reus sí que veig, però al nord no», i xoriguers i tristos, que sí que solen deixar-se veure per l’entorn.

En ser una jornada ventosa, «veure segons què és més complicat». Per exemple, tot i ser una «bona època» per albirar rapinyaires en migració, «no vam veure absolutament res». «O no es movien o anaven molt alts», analitza. «Això és una loteria: hi ha dies en què veus molta cosa i dies que no», apunta.

Entre els assistents hi havia «de tot», però regnava un perfil familiar. En ser la majoria d’ells novells en l’observació d’ocells, Pàmies els va explicar què han de tenir en compte —com no fer gaire soroll— i se’ls van facilitar binocles. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, destaca que el Bioblitz «no només ens permet conèixer millor la biodiversitat del nostre entorn urbà, sinó que també ens ajuda a sensibilitzar sobre la necessitat de protegir i conservar els espais naturals de Reus».