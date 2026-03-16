POLICIAL
Els Mossos descarten mort violenta o criminal de l'home trobat en un pis a Reus
El cos va ser localitzat dijous al vespre en una vivenda del carrer Sant Antoni Maria Claret
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home que van localitzar dijous al vespre mort en un pis de Reus no ha mort de forma violenta ni criminal. La policia autonòmica va assumir el cas després de la troballa i els primers exàmens han descartat signes de criminalitat.
El cos es va localitzar dijous al vespre, en un habitatge del carrer Sant Antoni Maria Claret de Reus. Serà l'autòpsia la que determini les causes reals de la mort en els propers dies.