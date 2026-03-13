Diari Més

Investiguen la mort d'un home trobat en un habitatge a Reus

La troballa va tenir lloc dijous al vespre

Imatge del carrer de Sant Antoni Maria Claret on s'ha localitzat una persona morta dijous.

ACN

ACNAgència de notícies

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat en un habitatge a Reus, segons ha avançat el digital El Caso i han confirmat fonts policials a l'ACN. 

El cos es va localitzar dijous al vespre, en un habitatge del carrer Sant Antoni Maria Claret de Reus. De moment, totes les hipòtesis estan obertes i faltaran els resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha pogut ser criminal o no.

Seguirà ampliació

