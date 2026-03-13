SUCCESSOS
Investiguen la mort d'un home trobat en un habitatge a Reus
La troballa va tenir lloc dijous al vespre
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat en un habitatge a Reus, segons ha avançat el digital El Caso i han confirmat fonts policials a l'ACN.
El cos es va localitzar dijous al vespre, en un habitatge del carrer Sant Antoni Maria Claret de Reus. De moment, totes les hipòtesis estan obertes i faltaran els resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha pogut ser criminal o no.
Seguirà ampliació