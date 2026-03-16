Aquests són els carrers que s’asfaltaran a Reus: s’actuarà a les avingudes amb més trànsit
Els treballs inclouen actuacions en voreres, passos de vianants, zones infantils, jardineria i enllumenat
L’Ajuntament de Reus impulsarà un nou paquet d’actuacions per reparar l’asfalt en diferents punts de la ciutat. La intervenció, inclosa dins del Pla d’Asfaltatge municipal, comptarà amb una inversió d’uns 500.000 euros i permetrà millorar algunes de les vies que suporten més trànsit de vehicles.
En concret, les obres es realitzaran en trams de les avingudes de Pere el Cerimoniós, del President Macià i de Vidal i Barraquer, així com als carrers del General Moragues i de Terol i al passeig de Sunyer. Els treballs consistiran en el sanejament del paviment, el fresat de la superfície i l’aplicació d’una nova capa de rodadura per eliminar esquerdes i esvorancs.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha assenyalat que millorar l’estat de l’asfalt suposa «invertir en seguretat, eficiència i sostenibilitat», ja que unes carreteres en bon estat ajuden a reduir accidents, el soroll del trànsit i també els costos de manteniment dels vehicles.
El consistori preveu licitar pròximament el contracte per executar les obres, amb un pressupost de sortida de 531.972,41 euros. Els treballs tindran un termini màxim d’execució de dos mesos i mig i formen part dels plans municipals de manteniment de la via pública, que també inclouen actuacions en voreres, passos de vianants, zones infantils, jardineria i enllumenat.
