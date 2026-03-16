CULTURA
75 anys del Bravium, bressol del teatre
Es preveu editar un llibre que recopilarà la història de l'entitat en els darrers 25 anys
La societat civil reusenca ha estat sempre coneguda pel seu dinamisme i tarannà atrevit. Són diversos els exemples d’entitats o empreses que d’alguna manera o altra han escrit històries dignes de les millores novel·les en la nostra demarcació, però quan parlem del vessant cultural és impossible deixar de banda el Bravium Teatre. Una entitat que enguany celebra el seu 75è aniversari i des de la junta ja premen fort l’accelerador per poder-ho celebrar com cal. «Com que no hi ha cap data concreta la idea no és celebrar-ho un dia concret, l’únic que sabem és que es va fundar l’any 1951», apunta el president de l’entitat, Ferran Figuerola.
La darrera vegada que es va celebrar l’efemèride va ser fa 25 anys, pel 50è aniversari del Bravium Teatre, i entre les diverses iniciatives commemoratives d’aleshores es va editar un llibre que recollia aquell mig segle d’història. Ara es vol tornar a editar un llibre, el qual s’encarregarà de posar negre sobre blanc pel que fa als darrers 25 anys, que entre la pandèmia i l’exili al carrer Sant Llorenç hi haurà molt per explicar. El llibre anirà a càrrec de la historiadora Carme Puyol i, tot i que l’objectiu no és guanyar diners, preveuen que estigui a la venda en un futur. «La previsió és que el llibre estigui enllestit per allà el mes de novembre, però no volem fer la presentació a qualsevol lloc. Ho volem fer a casa nostra, al Bravium al carrer de la Presó. Si cal esperar al febrer o al març ho farem», afirma el president.
Precisament, l’època que han definit com «a l’exili», des que van haver d’abandonar les instal·lacions al carrer de la Presó ara en obres, ha estat un dels fets més determinants en la trajectòria de l’entitat en els darrers 25 anys: «Hem fet més que mai, hem fet de la necessitat virtut». Un reconeixement a la feina dels darrers cinc anys amb la qual esperen poder-ho homenatjar amb una de les màximes distincions de la Generalitat de Catalunya: la Creu de Sant Jordi. Ara mateix estan duent a terme els passos necessaris mentre recullen signatures i reben cartes de suport per part de diverses institucions com El Círcol, l’Ajuntament o la Diputació. «Ens agradaria tenir-la per l’aniversari, però sabem que no és una cosa senzilla i que potser tarda uns anys, no hi ha cap problema», afirma Figuerola.
Ara bé, les distincions no tan sols seran externes, sinó també internes. Per aquest motiu, està previst que al mes de novembre, al teatre de l’Orfeó Reusenc, es dugui a terme un acte institucional que distingeixi a diferents socis de l’entitat amb «l’Escut de Plata o l’Escut d’Or». L’última vegada que es va atorgar aquesta distinció per part de l’entitat a alguns dels seus socis va ser amb motiu de la celebració del 50è aniversari. «Encara no tenim del tot decidit quines persones seran les distingides, tot i que alguna idea tinc ja», comenta el president del Bravium Teatre.
Torna el Tenoriu!
Per un altre costat, per recordar tota la història de l’entitat des de fa un temps l’entitat està publicant a través de les seves xarxes socials fotografies i documents relacionats amb els 75 anys d’història. Amb aquests, esperen poder fer una exposició presencial amb tot aquest material bibliogràfic més altres elements com la rèplica de la primera pedra del canal que pretenia unir Reus i Salou. Aquesta exposició es durà a terme al Centre Cultural El Castell durant una setmana de novembre.
Ara bé, en aquest exercici de recuperació i record el Bravium ha decidit fer renéixer un dels seus clàssics; el Don Cuan Tanorio de Llamp — Brochs. «És posar la cirereta al pastís», considera. ‘El Tenoriu’ va ser una de les obres més famoses del Bravium que es duia a terme per Tots Sants. Segons confirma el president, es durien a terme dues sessions de l’obra el 31 d’octubre i el 8 de novembre d’enguany. Ara bé, un dels grans reptes ha estat decidir l’elenc: «Hem recuperat gent dels antics, però n’hi ha que ja no estan com el Jaume Amenós, que feia de Tanorio».