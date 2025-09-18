Equipaments
Comencen els treballs per transformar el Centre Catòlic en el nou Centre d’Arts Escèniques
Està previst que les obres durin 14 mesos
L'Ajuntament de Reus i l'empresa adjudicatària de les obres han signat aquest dijous l'acte de replateig que suposa l'inici de les obres per transformar el Centre Catòlic en el nou Centre d’Arts Escèniques. El contracte es va adjudicar a l'empresa Construcciones Asensio SL amb un pressupost de 2.336.274,41 euros i un termini d’execució de 14 mesos.
Per a l'execució de les obres, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona per un import de 375.000,00 euros.
L'obra ha de fer realitat el projecte, redactat per la UTE formada pels equips d’arquitectura Soffito, NUA i Sandra Álvarez, el qual es proposa rehabilitar l’edifici per dotar-lo d’identitat i coherència; resoldre les patologies detectades per salvaguardar els valors històric, simbòlic i arquitectònic de l’immoble; i, alhora, definir un nou espai central que impulsi i intensifiqui la coordinació, producció, treball i acompanyament de totes les disciplines escèniques.
L’immoble rehabilitat formarà part de la xarxa d’equipaments de la ciutat vinculats a les arts escèniques i a l’àmbit cultural i, d’acord als objectius del Pla d’Acció Municipal 2023-2027, ha de contribuir a recuperar la fortalesa i la capitalitat de l’àmbit escènic de Reus.
El projecte planteja una rehabilitació integral de l’edifici per millorar-ne les seves condicions de seguretat estructural i salubritat, adaptar-lo funcionalment al nou ús, millorar les seves condicions de confort i el seu funcionament energètic, tot equipant-lo amb les instal·lacions adients i adaptant-lo a les exigències de les normatives actuals.
Les actuacions suposen intervenir respectuosament, conservant la memòria i l’atmosfera de l’edifici, preservant els elements valuosos com l’escala, els paviments originals més preuats, la ferradura, el sostre de voltes del teatre, les portes i finestres nobles o el mobiliari de la biblioteca. Al retirar els falsos sostres, surt a la llum l’estructura de bigues de fusta. A més, es millorarà l’eficiència energètica i es dotarà el centre amb les instal·lacions necessàries sense afectar la seva essència històrica ni la seva identitat.