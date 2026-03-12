Salut
El 72% de noies de 2n de BAT no practica prou esport
Són les dades extretes del Reus Cohort sobre necessitats dels joves
Més de la meitat de les noies no practica l’activitat física recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’una hora diària. El percentatge d’abandonament s’eleva al 72,2% en el cas de les estudiants de segon de Batxillerat. Són dades extretes de la primera edició del Reus Cohort, el 2024, un estudi sobre els comportaments i necessitats en matèria de salut dels joves.
Els resultats evidencien desigualtats de gènere i un creixement amb el pas del temps i l’avenç dels cursos acadèmics. El 27,6% dels nois de segon d’ESO no practiquen prou esport. En el cas dels alumnes de segon de Batxillerat, se situa en un 37,3%, i, als cicles formatius de grau mitjà, la xifra arriba al 47,6%. Per la seva banda, amb l’inici de la Secundària, la meitat de les adolescents ja no s’exercita prou, i els resultats van en augment a mesura que es completen etapes educatives.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, apunta que l’abandonament progressiu de la pràctica esportiva durant l’adolescència, especialment entre les noies, «és una realitat que fa temps que detectem» i que s’ha confirmat a escala local amb el Reus Cohort. «Som conscients que Reus no és una excepció i des del govern municipal estem impulsant mesures específiques per afavorir una adherència més gran de les noies a la pràctica esportiva», explica. «En aquest sentit, la nova línia de subvencions de foment de l’esport incorpora factors correctors per incentivar l’esport femení», exemplifica.
L’edil també subratlla que, amb motiu de la Capitalitat del Bàsquet Femení, es posarà «un èmfasi especial» en la qüestió, «treballant conjuntament amb els clubs i la comunitat educativa per impulsar accions de visibilització, crear referents femenins i fomentar la continuïtat de la pràctica esportiva entre les noies».
Xavi Guix, docent i president de la Fundació Futbol Base Reus (FFBR), centrada en l’esport formatiu i femení, analitza que, per norma general, les noies són «més conscients del que realment implica el futbol» i acostumen a «prioritzar els estudis». Amb el pas a Batxillerat, «l’estrès educatiu s’incrementa, la pressió del dia a dia puja, has d’adquirir coneixements a marxes forçades, i és normal que costi». Per això, sovint, l’alumnat ha de prendre decisions.
Amb tot, anima a buscar el moment per exercitar-se. L’esport «és sa», però «ja no només per a la salut física, sinó que és bo per a la salut mental». «Ajuda a equilibrar-se, et desestresses, penses en altres coses», reflexiona. «Més enllà que sigui saludable, a part de l’esport de competició, et dona uns hàbits, t’ajuda a ser regular, a implicar-te, a tenir responsabilitat», continua. «És bo, també, perquè si està ben enfocat, et dona uns valors importants que són d’aplicació a la vida», conclou.
