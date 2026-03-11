PATRIMONI
La base de pedra de la futura estàtua de Gaudí s'enllestirà en les setmanes vinents
La base de l'estàtua de Gaudí tindrà forma de núvol i farà 80 centímetres d'alçada
L’estàtua de Gaudí de Reus, impulsada des dels Amics de Gaudí de Reus, és cada vegada més a prop de ser una realitat. El que fa un any semblava ser un somni avui dia es treballa perquè el 6 de juny la ciutat natal de l’arquitecte li reti un homenatge com Déu mana. Davant de la magnitud de la fita, des de la Sagrada Família, obra magna de Gaudí, van decidir donar unes pedres que serviran com a base del conjunt escultòric. Unes pedres que des de ja fa un temps estan al taller del mestre artesà picapedrer reusenc Joan Mateu, que també treballa fent peces per la Sagrada Família. «Aquestes són unes pedres que són procedents d’Alemanya, d’una tipologia sorrenca. A la pedrera de Borges Blanques les vam tallar a la mida que necessitàvem i ara són aquí», explica el picapedrer des del seu taller a Castellvell del Camp.
En un inici, les pedres estaven dividides en tres peces rectangulars que, finalment, serviran de base per l’estàtua de Gaudí on hi haurà la figura de l’arquitecte a mida real, el seu banc de treball i la maqueta de la façana de Misericòrdia. Pel que fa a l’escultura, serà obra de l’escultor Joan Serramià. «La base simularà un núvol amb unes formes com les feia Gaudí, irregulars. I amb una inscripció commemorativa», explica Mateu. Aquesta base disposarà d’esgraons que permetran als vianants pujar per col·locar-se junt amb l’estàtua de Gaudí d’1,90 metres d’alçada i un espai d’estada. Concretament, la base amb forma de núvol tindrà unes mesures aproximades de 2,80 per 1,60 metres de base i uns 80 centímetres d’alçada. L’objectiu és tenir la base enllestida en les pròximes setmanes, més o menys a finals del mes de març.
Detalls tècnics
L’escultura, de gairebé tres metres d’alçada, estarà ubicada just al costat de l’accés al campanar de la Prioral de Sant Pere, a l’extrem nord-oest del Fossar Vell. «No hi ha cap particularitat que suposi un gran repte tècnic», opina el mestre artesà picapedrer. Alhora, assenyala que caldrà dur a terme uns treballs previs: «És una zona amb pendent, així que caldrà rebaixar-ho i anivellar el terra, perquè l’escultura quedi sobre pla i ben col·locada». A més, quan estigui col·locada Joan Mateu tindrà la tasca de «rematar la feina»: «Serà qüestió de polir impureses o arreglar qualsevol cosa que s’hagi malmès durant el trasllat».
Quant a l’escultura, «la pràctica fa el mestre»: «Veig els tres blocs de pedra i jo ja veig el núvol. Ara tocarà picar molta pedra i hi ha molta feina, però ja estic veient el Gaudí damunt del núvol, que des del Fossar Vell es veurà espectacular». En aquest sentit, opina que l’espai és l’indicat: «És un lloc molt adient, sota el campanar, al final d’un carrer ample que permetrà que el puguis veure des del raval. No passarà desapercebut».
Orgull
La implicació del picapedrer reusenc en aquest projecte va ser durant la Festa Modernista Reus 1900, en què «estava fent un taller a la plaça Prim i va venir un company per dir-me que la Maite Gaudí, la presidenta de l’entitat, em buscava. A partir d’allí vam fer el contacte i vam començar a treballar en la peça», recorda. Ara bé, destaca que formar part d’un projecte com aquest per honorar a una figura com la d’Antoni Gaudí «és una cosa que fa goig». «És com amb això de l’empresa per la qual treballo i fem peces per la Sagrada Família, saps que aquelles peces les has fet tu i és una cosa que omple d’orgull i satisfacció personal. I jo que soc un veí del barri del Carme de Reus de tota la vida, tot i que ara visc a Castellvell del Camp, poder fer això en honor a Gaudí és el màxim per un ganxet com jo», reivindica.
