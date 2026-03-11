Gastronomia
Un restaurant gallec amb bufet lliure de graellada arriba a Reus: ja té data d’obertura
El local funcionarà amb un format de bufet lliure centrat en graellades i plats típics de Galícia
Reus comptarà pròximament amb un nou restaurant especialitzat en gastronomia gallega i graellada. L’establiment O Camiño Mesón Gallego – El Pintxao obrirà les seves portes el proper 18 de març a l’avinguda Pere el Cerimoniós, segons ha informat reusdigital.cat.
El local funcionarà amb un format de bufet lliure centrat en graellades i plats típics de Galícia, amb la particularitat que la cuina romandrà oberta durant tot el dia. El restaurant s’instal·larà al número 81 d’aquesta avinguda i apostarà per un model de servei sense límit a la graella.
Quant als preus, entre setmana el bufet tindrà un cost de 14,95 euros i inclourà una beguda. Durant els caps de setmana i dies festius el preu serà de 20 euros els dissabtes i 25 euros els diumenges i dies festius, amb begudes il·limitades, a més de postres i cafè.