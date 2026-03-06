RELIGIÓ
Desencallat el conflicte de la Sang de Reus: torna el culte a partir de diumenge
L’arquebisbe de Tarragona deixa sense efectes el decret del passat 15 de desembre, pel qual es traslladava temporalment l’activitat pastoral a la Prioral
A partir del proper diumenge, 8 de març, a la tarda, es restablirà l’activitat pastoral a la parròquia de la Puríssima Sang de Reus. L’arquebisbe Joan Planellas ha signat un decret en el qual deixa sense efectes el publicat el passat 15 de desembre de 2025, pel qual es traslladava temporalment l’activitat pastoral de la parròquia de la Puríssima Sang de Reus a la Prioral de Sant Pere de la ciutat mentre es mantingués la situació d’irregularitat en la qual es trobava la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (RCPSNSJ) de Reus. Per aquest motiu, durant aquest temps no s’ha celebrat cap acte de culte i ni cap acte públic de pietat o devoció a l’església de la Puríssima Sang de Reus.
Un cop verificat que es donen les circumstàncies per les quals ha cessat aquella irregularitat, i tenint en compte que és responsabilitat del bisbe diocesà la promoció de la santedat de tots els fidels segons la pròpia vocació de cadascun, d’acord amb el Dret Canònic, i que és competència seva d’organitzar, promoure i custodiar el culte públic, d’acord amb el mateix ordenament jurídic eclesial, l’arquebisbe ha considerat que a partir de diumenge a la tarda es podrà restablir l’activitat pastoral en aquesta parròquia.
Reus
El Temple de la Sang reobre i celebra el primer Via Crucis de Quaresma
Sergi Peralta Moreno
L’arquebisbat ha mantingut converses amb el màxim representant en la gestió de portar amb normalitat tot el desenvolupament de les activitats de la Setmana Santa per part de la RCPSNSJ per desencallar la situació de tensió dels darrers mesos i el resultat d’aquestes ha estat satisfactori per a ambdues parts. El rector de la parròquia de la Puríssima Sang de Reus ha rebut còpia de les claus de l’església; per tant, a partir del proper diumenge a la tarda, es podrà reprendre l’activitat pastoral en aquest temple reusenc.