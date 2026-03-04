Viral
Reus tindrà connexió amb les Balears el 2026: vol directe a Palma amb enllaç a Eivissa i Menorca
Air Nostrum oferirà vols directes a Palma de Mallorca entre juny i setembre, amb dues freqüències setmanals
L’Aeroport de Reus reforça la seva connectivitat nacional amb les Illes Balears per a la temporada 2026. Air Nostrum oferirà vols directes a Palma de Mallorca entre juny i setembre, amb dues freqüències setmanals, els dimarts i els dissabtes.
A més, els passatgers podran enllaçar amb Eivissa i Menorca mitjançant escala, ampliant significativament les opcions de viatge des de la Costa Daurada. Aquesta connexió nacional complementa la creixent oferta internacional de l’aeroport, que disposa de 21 rutes actives cap a països com el Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos i França.
Sergi Peralta Moreno
El Regne Unit torna a ser el gran mercat de l’aeroport, amb connexions a Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Newcastle, Manchester, Birmingham, Leeds-Bradford, East Midlands, Liverpool, Cardiff, Aberdeen, Belfast, Edimburg i Glasgow. Irlanda comptarà amb enllaç directe amb Dublín, Shannon i Cork.
D’altra banda, Alemanya mantindrà la connexió amb Düsseldorf-Weeze, mentre que Bèlgica continuarà connectada mitjançant vols a Brussel·les-Charleroi, on es podrà viatjar amb Ryanair. En el cas dels Països Baixos, l’aeroport oferirà vols a Eindhoven. França, per la seva part, estarà representada per la connexió amb París.