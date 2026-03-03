Gastronomia
Reus estrena restaurant: carns prèmium, tapes originals i postres que ja arrasen
El nou local, obert des del 25 de febrer, està situat a prop de l’estació de tren i de la zona d'oci nocturn
El nou restaurant 'Deskaro' va obrir les seves portes al Passeig de Mata de Reus el 25 de febrer al local que anteriorment ocupava 'Bella Itàlia', situat a pocs metres de l’estació de tren i a prop de la zona d'oci nocturn. La inauguració va seguir una reforma completa de l’espai i la creació d’una carta pensada per a tota mena de comensals.
La proposta gastronòmica del local combina carns de primera qualitat, tapes com rostes amb guacamole, croquetes casolanes i pop a la brasa, a més de pizzes, hamburgueses i una atractiva selecció de postres, entre les quals destaquen torrades i xuxos a la graella de crema o xocolata. Els clients destaquen l’atenció de l’equip i l’original decoració, que converteix cada visita en una experiència completa.
Des de la seva obertura, 'Deskaro' ha aconseguit una valoració de 4,8 sobre 5 a Google amb més de 20 ressenyes que destaquen la combinació de qualitat, sabor i presentació. Alguns comentaris assenyalen que els ous trencats amb foie, l’entrecot madurat i les postres són “espectaculars” i que l’experiència general és “equilibrada i memorable”, consolidant al restaurant com una nova referència gastronòmica a Reus.