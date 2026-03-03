HISENDA
El Pla de Contractació s'actualitza per planificar licitacions i evitar demores
El moviment permet avançar-se a licitacions estratègiques fins al 2032
L’Ajuntament de Reus ha actualitzat el seu Pla de Contractació. L’adaptació implica la programació de les licitacions amb antelació i donar-les a conèixer anticipadament. Aquest fet, de retruc, evita possibles demores, improvisacions i trobar-se en situacions que obliguen a acceptar pròrrogues forçades o tramitar situacions d’urgència no desitjades. El regidor de l’àrea de Bon Govern, Hisenda i Serveis Generals, Manel Muñoz, va explicar en l’últim ple que la mesura respon a tres «principis essencials: la planificació, la transparència i la competència efectiva». A més, el tràmit respon a la llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
El pla actualitzat inclou els contractes referits no només a l’exercici del 2026, sinó també a anualitats successives que arriben fins al 2032. «Aquest exercici de previsió ens permet anticipar licitacions estratègiques vinculades principalment a serveis de subministrament de caràcter plurianual i prestació successiva, essencialment per al funcionament ordinari de la corporació i la prestació de serveis a la ciutadania», va detallar l’edil.
Entre aquests contractes, destaquen, pel seu volum econòmic i impacte organitzatiu, els vinculats a manteniment d’equipaments i instal·lacions municipals, subministraments energètics, suport tecnològic i de sistemes d’informació i serveis relacionats amb la gestió de residus, la neteja viària o l’atenció a les persones. Són necessitats recurrents «i, precisament per això, la planificació anticipada és clau per evitar pròrrogues forçades o situacions d’urgència no desitjades», per no perdre el seu correcte funcionament. «En definitiva, no es tracta de quantitat econòmica, sinó de qualitat en la programació i en la gestió del cicle contractual», va afegir. Addicionalment, es prioritza la licitació oberta amb concurrència, reservant els procediments negociats o d’altres tipologies a supòsits excepcionals.
Muñoz va destacar que l’adequació té tres «implicacions importants». La primera, la «planificació responsable». «Evita improvisacions, redueix riscos de venciments imprevistos i permet preparar licitacions amb criteri tècnic i jurídic adequat», digué. A més, és un moviment de transparència i «dona seguretat als operadors econòmics, fomenta la concurrència i reforça la confiança institucional». Així mateix, la contractació pública esdevé una «política pública estructurada» en comptes d’una activitat reactiva.
«Programar vol dir governar amb anticipació», va valorar el regidor, tot afegint que és «la punta de l’iceberg» de la feina que desenvolupa el Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. «La contractació pública és una de les eines més potents que té una administració per garantir serveis de qualitat, sostenibilitat econòmica i igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat públic. Planificar vol dir governar amb responsabilitat, i aquest és el sentit d’aquesta actualització», va concloure Manel Muñoz.
