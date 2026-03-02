ECONOMIA
Els nous pressupostos del 2026 preveuen incrementar un 172% la inversió al Camp de Tarragona
En total, la Generalitat espera invertir més de 743 milions d’euros dins la demarcació
La Generalitat de Catalunya va anunciar el passat divendres la distribució dels pressupostos d’enguany amb una inversió rècord a Catalunya i, en concret al Camp de Tarragona. Després de tres anys sense aprovar una proposta definitiva, el Govern preveu —després d’assegurar el suport dels Comuns— una inversió a la demarcació de 743,4 milions d’euros. La proposta que actualment està sobre la taula suposaria un increment del 172% respecte als pressupostos del 2023.
Entre la gairebé cinquantena de propostes que rebrien finançament, el 80% representarien inversions directes de la Generalitat i l’altre 20% transferències de capital, és a dir, ajudes financeres als ens municipals. La majoria dels projectes que rebrien suport econòmic, però, tindrien continuïtat fins al 2029 i es finançarien en diverses anualitats que s’activarien al 2027. En el cas de Tarragona, les obligacions plurianuals sumarien 374,8 milions d’euros, mentre al Baix Penedès se situarien en 38,4 milions d’euros.
L’àmbit de les infraestructures ferroviàries preveu la partida més gran a la demarcació amb 101,2 milions d’euros, que es destinarien íntegrament a l’execució del projecte del nou Tramvia del Camp de Tarragona. El finançament es dividiria en dos: 70 milions d’euros s’inclourien en els treballs entre Salou i Vila-seca i 31,2 milions d’euros al tram de Cambrils. El recorregut, que connectarà Vila-seca, Salou i Cambrils, estarà enllestit, previsiblement, a partir de l’any 2028.
Entre les propostes que rebrien més finançament, la Generalitat també va anunciar inversions per ampliar, remodelar i millorar els recintes UCI de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per un valor de 55,7 milions d’euros.
A la llista s’hi afegirien la nova Planta de Valorització Energètica Tarragona (PVA), amb 15 milions d’euros pressupostats, que permetria gestionar residus per crear energia tèrmica i elèctrica, o les obres de la Residència de Gent Gran Segle XX (l’ICASS) de Reus, que s’impulsarien després de dos anys de recorregut amb 10,9 milions d’euros. L’apartat de conservació de carreteres i millores viàries, arreu del territori, també rebria més de 9,4 milions d’euros.
En l’àmbit de promoció social, també es preveu portar a terme construccions com el nou Institut Miami a Mont-roig del Camp (1,2 milions d’euros), l’ampliació de l’Escola Joan Ardèvol per crear un Institut Escola a Cambrils (5,4 milions d’euros) i la creació de l’Escola Bernardí Tolrà de Vila-Rodona i un nou recinte a Maspujols, ambdós per 2,9 milions d’euros.
Desbloqueigs
Des del Govern també es planteja impulsar iniciatives culturals, com les reformes al Monestir de Santes Creus i el seu entorn (1,7 milions d’euros), la Casa de la Cultura de Valls (323.854 euros) o el projecte executiu de museografia del MNAT (Tarragona), amb un finançament de 2,3 milions d’euros.
Altres projectes que s’esperen desbloquejar són les obres del conjunt Logis Montblanc, en licitació des del passat mes d’octubre del 2025, per 3,1 milions d’euros, o l’Auditori de Torredembarra, que rebrà 1 milió d’euros per adaptar l’interior. També s’hi sumaran el nou parc de bombers de Tarragona (5,7 milions d’euros) o l’ampliació del CAP de l’Arboç (2,6 milions d’euros) en matèries de cultura i salut.
Entre la cinquantena de propostes, l’àmbit de seguretat també preveu per inversions per materialitzar les obres de mitigació de riscos d’inundació a la zona de la Salut de Salou (1,8 milions d’euros) o el projecte de construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona (5,6 milions d’euros).