8M
Reus dona el tret de sortida al 8M amb una caminada per la igualtat
El nou cicle impulsat per Salut i Esports combinarà activitat física i compromís social amb cinc cites al llarg de l’any
La ciutat de Reus iniciarà el proper 8 de març una nova edició del cicle de caminades populars, una proposta que uneix esport, salut i sensibilització social. La primera cita coincidirà amb el Dia Internacional de la Dona i estarà dedicada a la igualtat, en col·laboració amb les entitats Heroïnes Anònimes i l’Associació de Dones Blanca Almendro.
Les inscripcions per a la Caminada Popular Reus Hivern – Caminada per la Igualtat ja estan obertes a través del web reusesport.cat. A més, enguany s’obsequiarà amb una samarreta commemorativa a les primeres 1.000 persones inscrites, com a gest especial pel 8M.
El calendari continuarà el 19 d’abril amb la Caminada Popular Reus Primavera – Camina per la Salut, centrada en les malalties minoritàries i amb la participació d’entitats com l’Associació Antian, AFANOC i ENACH. El 20 de juny serà el torn de la Caminada Popular Reus Estiu – Camina per la Inclusió Social, amb la implicació de diverses entitats del territori vinculades a l’àmbit social.
La temporada es completarà amb dues cites consolidades: la caminada Reus Tardor – Camina pel Taller Baix Camp, el 25 d’octubre, i la caminada solidària per La Marató, el 13 de desembre.
Amb una participació mitjana de prop de 800 persones per convocatòria, les caminades populars s’han consolidat com una de les activitats amb més seguiment a la ciutat. Des de la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure es destaca que l’objectiu principal és fomentar hàbits saludables, tot entenent l’esport com una eina per millorar el benestar físic i mental i, alhora, com un altaveu per visibilitzar causes socials i solidàries.
Homenatge a les dones referents de l’àmbit sanitari
Reus també farà homenatge a les dones referents de l’àmbit sanitari de la ciutat des de l’any 1852 fins al 2025. Tindrà lloc el divendres 6 de març a les 10 h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus i, durant l’acte, es llegirà la declaració institucional, a càrrec de la Reusenca de Lletres Gisela Alcón Vidal, filòloga, escriptora i professora.
Abans de la lectura de la declaració, es farà un homenatge a totes les dones que han format part, i que en formen part en l'actualitat, de l’àmbit sanitari de la ciutat al llarg dels darrers segles. De manera especial, es reconeixerà la trajectòria d’onze dones referents:
- Martina Castells Ballespí
- Aurèlia Moreno Castillo
- Rosa Maria Espax Alberich
- Pilar Sardà Auré
- Rosa Solà Alberich
- Rosa Maria Montaña Serres
- Maria Briansó Florencio
- Agustina Sirgo Rodríguez
- Isabel Méndez Marín
- Mònica Bulló Bonet
- Gisela Mimbrero Garcia
A principis de març, l’Ajuntament de Reus actualitzarà les plaques de Dones Referents de Reus ubicades a diversos equipaments municipals: centres cívics, biblioteques, Casal de les Dones i oficines de l’antic hospital. A més, s’instal·laran noves plaques a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i als centres d’atenció primària (CAP) de la ciutat.