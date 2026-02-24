CULTURA
El CIMIR incorpora el fons fotogràfic de Lluís Tarragó, testimoni de la transformació urbana de Reus
Més de 4.000 imatges documenten l’evolució de barris, equipaments i espais públics des dels anys seixanta fins avui
El Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) ha rebut la donació del fons professional de l’arquitecte Lluís Tarragó Anguera, un conjunt que aporta una visió única de l’evolució urbana de Reus des de finals dels anys seixanta fins a l’actualitat. Aquesta col·lecció, formada per més de 4.150 fotografies, documenta intervencions en habitatge, comerç, equipaments educatius, espai públic i projectes de planejament urbanístic.
Les imatges mostren la transformació de zones emblemàtiques de Reus, com l’avinguda Prat de la Riba, el passeig Prim, la plaça de la Llibertat, el raval de Sant Pere o el carrer Llovera, així com projectes en barris com Gaudí, Fortuny o l’entorn de Sant Bernat Calbó.
La importància del fons rau també en la seva dimensió documental. En la majoria dels projectes s’hi conserven fotografies de l’estat previ dels solars o edificis, imatges del procés constructiu i fotografies del resultat final. Aquesta seqüència visual permet reconstruir amb precisió la metamorfosi de sectors sencers de la ciutat, aportant una lectura evolutiva de la seva fisonomia. El material esdevé, així, una font essencial per a l’estudi del creixement urbà de Reus en el darrer terç del segle XX i inicis del XXI.
L’arquitecte Lluís Tarragó
Lluís Tarragó, titulat arquitecte el 1968, ha desenvolupat una trajectòria marcada per projectes que han definit l’urbanisme de Reus i els municipis propers. Entre les seves obres més rellevants hi ha rehabilitacions patrimonials com Casa Llopis i Mas de Valls, edificis públics com escoles i centres cívics, i projectes de disseny comercial reconeguts nacional i internacionalment.
La seva carrera combina docència, premiacions de disseny i compromís amb el desenvolupament urbà local, consolidant-lo com una figura clau per comprendre la transformació arquitectònica i social de la ciutat.