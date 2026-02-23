SOCIETAT
Retencions a la T-11 a Reus en direccció Tarragona per unes obres
La via compta amb un carril tallat a la circulació
La T-11 a Reus compta amb petites retencions per unes obres que s'estan duent a terme a la calçada. Els treballs s'estan realitzant entre els quilòmetres 9 i 11 en direcció Tarragona. Com a conseqüència, en aquesta via hi ha un carril tallat a la circulació, segons indica el Servei Català de Trànsit (SCT).
A més a més, l'AP-7 al Vendrell també compta amb dos carrils tallats al trànsit, un per cada sentit de la circulació, per les tasques de retirada d'un camió frigorífic que ha patit un incendi aquesta matinada. El foc només ha afectat a la caixa, que transportava verdures, ja que els bombers han aconseguit separar-la de la tractora. Els fets han passat a les quatre de la matinada.
Shaila Cid