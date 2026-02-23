SUCCESSOS
Crema un camió frigorífic carregat de verdura a l'AP-7 al Vendrell
L'incendi ha començat a les quatre de la matinada i els bombers encara hi treballen amb quatre dotacions
Els Bombers de la Generalitat treballen des de les quatre de la matinada en un incendi d'un camió a l'AP-7 al Vendrell. L'avís l'han rebut a les 04.26 hores i s'han desplaçat amb quatre dotacions fins al punt quilomètric 216 en sentit Barcelona.
Un cop allí, els bombers han aconseguit separar la caixa de la tractora, que no s'ha vist afectada. El camió incendiat transportava verdures en caixes de fusta. Els bombers encara treballen en l'extinció, tot i que ja l'han donat per estabilitzat. Cap persona ha resultat ferida.
L'AP-7 compta amb un carril tallat a la circulació en el lloc de l'incident i es registra alguna retenció en aquest punt.