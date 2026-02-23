EMPRESA
Redessa aproparà els estudiants de la URV a les empreses del Tecnoparc
L'empresa municipal treballa en la potenciació empresarial de l'entorn i en la retenció de talent
Redessa té previst impulsar un conjunt d’accions per tal de reforçar la connexió entre la Universitat Rovira i Virgili, especialment la Facultat d’Economia i Empresa ja ubicada al Campus Bellissens, amb l’entorn empresarial del Tecnoparc. Aquesta línia de treball s’emmarca en la voluntat transformadora del Tecnoparc perquè esdevingui el primer districte d’innovació del territori per part de l’empresa municipal. L’objectiu d’aquestes col·laboracions serà atraure, retenir i desenvolupar talent qualificat. Per tal d’apropar als estudiants universitaris de Graus i Màsters a la realitat empresarial es preveuen actuacions com l’organització de visites dels alumnes al Tecnoparc. Aquestes serviran per acostar aquests estudiants a l’ecosistema empresarial i facilitar la transferència de coneixement i la generació de noves oportunitats. Una línia de col·laboració més serà la detecció de les necessitats formatives que presentin les empreses per tal de dissenyar microcredencials en àmbits com la consultoria, el lideratge o les soft skills.
El conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, assegura que s’està treballant per acostar la URV a l’entorn de Redessa per tal de dotar el Tecnoparc «de més serveix, infraestructures i una millor connexió i diàleg entre universitat, recerca, empreses i ciutadania», sempre amb la mirada posada al seu futur com a parc tecnològic i d’innovació. «Aquestes línies de col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa s’aniran concretant en les setmanes vinents, en el marc d’una col·laboració estable que reforça el paper del Tecnoparc», afegeix. Al seu torn, la degana de la Facultat, Victòria Sánchez, considera que «l’impuls de microcredencials ens sembla una iniciativa necessària sempre que sigui determinada per interessos concrets de les empreses. Aquí és on confiem en l’experiència i el coneixement de Redessa». A més, el fet que arribin més ofertes de feina als estudiants «és un interès prioritari per la Facultat d’Economia i Empresa».
Entre altres accions previstes, es preveu reforçar la col·laboració amb la Incubadora Redessa a través de la cerca de perfils d’ADE per incorporar-se a projectes empresarials en fase de creixement. Un altre dels eixos clau és la posada en marxa de sessions de Speed Dating entre estudiants d’Economia i Empresa i empreses vinculades als sectors estratègics que impulsa Redessa. La primera experiència serà previsiblement amb empreses del sector agroalimentari, vinculades al Hub Foodtech & Nutrition, durant l’últim trimestre de l’any. Alhora, la idea és estendre en un futur aquest format a altres àmbits com el TIC o les enginyeries.
