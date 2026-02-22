Cultura
El Vendrell celebra 40 anys de Xatonada Popular amb 3.000 degustacions i el relleu generacional assegurat
L'exhibició de xatonaires reuneix setanta criatures i una quarantena d'adults competeixen per fer el millor xató
El Vendrell treu pit de ser el bressol del xató celebrant quatre dècades de festa gastronòmica. Es preveu repartir 3.000 degustacions d'aquest plat tradicional, que segons l'organització, té el relleu generacional assegurat. En els últims quaranta anys, s'ha apostat per transmetre el llegat culinari a la ciutadania, però en especial a les noves generacions.
Els cursos i tallers impartits a les escoles han fet possible que el coneixement culinari passi dels mestres xatonaires a la canalla, que aquest diumenge ha exhibit la seva destresa seguint els passos d'aquesta recepta típica del Baix Penedès. En aquesta ocasió, s'han apuntat una setantena de criatures, mentre que una quarantena d'adults han competit per fer el millor xató.
L'aposta per difondre la recepta del xató al Vendrell ve de lluny, concretament del 1986. És l'any que es va començar a celebrar la Xatonada Popular, per reivindicar aquest plat típic de les comarques penedesenques entre la ciutadania.
A la primera edició ja s'hi va celebrar el concurs de mestres xatonaires, mentre que a l'any següent s'hi van sumar els més joves amb l'exhibició de xatonaires infantils. Mentre que a la primera proposta es compta amb la competitivitat sana com a ingredient, les receptes que segueixen els més petits només compten amb la voluntat de fer arribar el xató a totes les cases i gaudir la cuina tradicional.
Per fer-ho, l'Associació Gastronòmica del Xató de Catalunya centra els esforços en promoure tallers i cursos entre l'alumnat de primària dels centres educatius de la ciutat. Alguns, que van aprendre a fer xató a l'escola, s'han fet grans i han intentat convertir-se en mestres xatonaires.
És el cas d'en Josep Ramon Balsells, qui aquest any s'estrenava al concurs d'adults juntament amb el seu cosí. «La competència sana sempre està bé, és igual que amb les festes dels barris i tot plegat, mentre hi hagi bon rotllo...» ha assenyalat a l'ACN.
Els veterans aconsellen
D'altres, com la Carla, una nena de deu anys, repeteixen l'experiència. És el tercer any que es presenta a l'exhibició de xatonaires i destaca que la part més complicada arriba quan toca trencar les avellanes amb el morter. Per això, és indispensable l'ajuda dels xatonaires veterans, que ofereixen el seu consell i assessorament a la setantena de nens i nenes que han participat en la iniciativa d'aquest diumenge. El requisit per a tots ells, tant els adults com les criatures, és seguir la recepta tradicional del xató del Vendrell, que es diferencia per usar ingredients escalivats i covar l'escarola amb la salsa.
La jornada s'ha completat, com és habitual, amb una fira de productes alimentaris a la Rambla Vella, on els visitants han pogut degustar i comprar ingredients i altres propostes de proximitat per reproduir la recepta a casa. També se suma a la proposta el sector de la restauració, que ofereix menús tradicionals a la ruta del Xató.