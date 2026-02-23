SOCIETAT
El reusenc Andreu Buenafuente torna a la ràdio després de tres mesos de baixa
El presentador ha estat apartat de la feina per «prescripció mèdica» i «per l'alta càrrega de treball acumulada»
Andreu Buenafuente ha tornat. El reusenc s'ha reincorporat a la feina després d'estar apartat dels micròfons durant tres mesos. L'humorista i presentador va suspendre tota la seva agenda professional al novembre «per prescripció mèdica» i «per l'alta càrrega de treball acumulada».
El seu esperat retorn s'ha produït aquest dissabte 21 de febrer al seu programa de ràdio de la Cadena Ser, Nadie sabe Nada, que fa amb Berto Romero. Buenafuente no va dubtar en donar les gràcies a tothom: «D'entrada només m'agradaria dir una cosa: vull agrair moltíssim totes les mostres d'afecte i suport que he rebut aquest temps», ha afirmat el còmic.
Catalunya
Andreu Buenafuente atura temporalment la seva agenda per recomanació mèdica
Júlia Camprubí Díez
El reusenc ha estat immers en un procés de recuperació després de fer públic que necessitava una pausa professional degut a diversos problemes relacionats amb l'estrés. Ell i la seva dona, Silvia Abril, havien de presentar les campanades a TVE però arran de la seva baixa, Chenoa i les membres d'Estopa els van substituir.
Durant l'emissió del programa, Buenafuente va confessar que «això ha estat com morir-te en vida, és com assistir al teu funeral estant viu. Cada mostra l'he rebut com aigua de maig. I seria un cretí —que no el descarto—, però ho seria si no digués ara que moltíssimes gràcies a tothom». Finalment, va explicar que encara està recuperant-se.