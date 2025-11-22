Cultura
Andreu Buenafuente atura temporalment la seva agenda per recomanació mèdica
El presentador cancel·la tots els seus compromisos professionals i emet un comunicat explicant que necessita una pausa per recuperar-se
A un mes de les Campanades, l'humorista i presentador Andreu Buenafuente ha suspès tota la seva agenda professional. Així ho ha anunciat la seva productora, El Terrat, en un comunicat on s'ha explicat que ho fa 'per prescripció mèdica' i 'per l'alta càrrega de treball acumulada'.
Aquest parèntesi afectarà el programa Futuro Imperfecto, que presenta cada dijous a La 1 amb públic en directe des de Terrassa. L’emissió del 27 de novembre queda cancel·lada, després que el programa assolís la setmana passada la millor audiència de la temporada, amb més d’un milió d’espectadors i un 14,3% de quota de pantalla.
A més de la televisió, Buenafuente comparteix amb Berto Romero el programa d’improvisació i humor Nadie sabe nada a la Cadena SER. Aquest novembre també protagonitza al Teatre Coliseum l’obra El Tenoriu, juntament amb Silvia Abril, una paròdia de Don Juan Tenorio que es va estrenar el 5 de novembre i que tenia funcions fins al 23 del mateix mes.
«Necessito aturar-me una mica per recuperar-me i tornar amb tota l’energia que requereix tot el que faig. Gràcies pel suport i la comprensió» ha explicat Buenafuente.
I les campanades, què?
La pausa arriba pocs dies després de confirmar-se que Buenafuente i la seva esposa, Silvia Abril, conduiran les Campanades de Cap d’Any a La 1. Ara bé, RTVE ha assegurat que, de moment, aquesta aturada no afectarà la seva participació.