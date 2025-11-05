Cultura
Els artistes urbans de Reus tindran quinze possibles punts d’actuació a la via pública per escollir
L’Ajuntament ha designat un primer mapa dels indrets susceptibles a acollir les interpretacions
L’art arribarà a 15 carrers i places de Reus. Els artistes urbans, que ja poden sol·licitar l’autorització per actuar a la via pública, tindran quinze punts a elegir on compartir la seva activitat, tal com han confirmat fonts municipals a Diari Més. El mapa se centra, sobretot, en el nucli antic, si bé s’estén fins als passejos Prim i Sunyer, a l’oest, cap a la plaça Llibertat, al nord, i a la plaça Pastoreta, al sud.
Els professionals de les diferents disciplines —el reglament no contempla només els músics i cantants, sinó també altres sectors, com dibuixants, caricaturistes, actors, rapsodes, monologuistes, titellaires i artistes de circ— tindran l’opció de reservar un mateix indret un màxim de dues vegades al dia, i tres a la setmana, per tal de garantir una rotació.
Les interpretacions s’hauran de dur a terme entre les 10.30 i les 13.30 hores, o de 17.30 a 20.30 h. Abans de sortir al carrer, però, hauran de presentar una mostra de la seva activitat, que serà avaluada per una comissió.
Tal com va avançar Diari Més, els artistes urbans poden donar-se d’alta al registre de l’Institut Municipal Reus Cultura (IRMC), demanar el permís i reservar els espais i horaris des de finals d’octubre. Les peticions s’hauran d’anar renovant mensualment. Per la seva banda, l’IRMC anirà rebent les sol·licituds i, a partir de l’ordre, donarà les autoritzacions pertinents, tot revisant la proposta rebuda. El tràmit pot completar-se via presencial o telemàtica.
Amb el primer mapa que s’ha definit, els vianants podran gaudir dels múltiples vessants i personalitats de l’art mentre passegen per indrets com la plaça de Sant Pere, el Pallol, l’eix comercial Llovera-Monterols o la plaça del Mercadal. També, a les places de la Llibertat, del Nen de les Oques o de la Pastoreta, així com al barri de la Sardana.
A prop de la Biblioteca Central Xavier Amorós hi haurà un altre dels punts d’interpretació. De fet, les últimes setmanes s’hi ha pogut veure el músic D James, president de l’Associació de Músics i Artistes Urbans de Reus (AMAUR), tocant i cantant, aprofitant la frenètica activitat i l’elevat volum de transeünts que passen pel Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes que s’hi munta cada dissabte.
Els últims mesos, James i els seus companys han completat un període de prova per anar coneixent els llocs i l’opinió dels comerciants i veïns. El mateix James explicava que, d’una trentena de punts testats, només hi va haver «tres o quatre queixes», per casuístiques com la presència d’una persona malalta en un pis de la vora.
El regidor de Cultura, Daniel Recasens, va comentar a principis d’any, quan va aprovar-se inicialment el registre municipal d’artistes al carrer, que el mapa inclouria «espais singulars» que no acabin «generant conflicte» i que no es limitin al Tomb de Ravals. Així mateix, mencionà que, si bé en un inici segurament les peticions es concentrarien al centre, «volem que l’art de carrer s’escampi i es visibilitzi per tota la ciutat».