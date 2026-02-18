RELIGIÓ
La Setmana Santa de Reus ja té cartell i programa per aquest 2026
Com a novetat destaca la Solemne Processó de la Compassió i la Misericòrdia de la Confraria de la Verònica
Aquest dimecres al matí, Dimecres de Cendra, s’ha presentat oficialment el cartell i el programa d’actes de la Setmana Santa de Reus 2026 a càrrec de la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, i del president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, Jaume Piñol.
La Setmana Santa a Reus és un fet consolidat en el calendari cultural de la ciutat, amb un gran valor històric i cultural. Com a novetat d’enguany, destaca la Solemne Processó de la Compassió i la Misericòrdia, que organitza la Confraria de la Verònica i que tindrà lloc el Dilluns Sant. A banda, es mantenen la resta de processons que ja són tradicionals com la de l’Amargura, Prendiment, Penitencial, Silenci, Agonia, Tres Gràcies i Sant Enterrament.
Reus
Dilluns Sant acollirà la nova Processó de la Compassió i la Misericòrdia a Reus
Miquel Llaberia
La regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, ha destacat la importància de la Setmana Santa com «un dels moments esperats del nostre calendari festiu, una de les festes tradicionals que interessa als reusencs i també a molta gent de fora de la ciutat que ens visita». El cartell de la Setmana Santa es podrà veure en els diferents OPIS de la ciutat i s’editaran 10.000 quadríptics amb la programació que es repartiran a les diferents oficines, centres cívics i l’oficina de turisme de Reus.
El president de l’Agrupació, Jaume Piñol, ha volgut agrair la col·laboració de l’Ajuntament i de totes les entitats, confraries i col·laboradors que fan possible la Setmana Santa de Reus any rere any.
En la seva intervenció, Piñol ha destacat que així com l’any passat l’Agrupació va celebrar 75 anys, enguany hi ha entitats que celebren altres efemèrides destacades com ara el 80è aniversari de la instauració de la Solemne Processó del Silenci, que organitza la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari; el 70è aniversari fundacional de la Confraria de Sant Pere Apòstol, la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume commemora el 75è aniversari de la benedicció del pas «Sant Sopar» i la restauració de la creu dels improperis, 70 anys del pas de la Pietat de la Confraria de Sant Bernat Calvó, que també s’ha restaurat coincidint amb aquest aniversari. A més, també s’ha dut a terme la restauració del Pas del Petó de Judes, de la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino.