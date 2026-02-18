MOBILITAT
L'Ajuntament valora «necessitats, prioritats i opcions» per al futur del pàrquing de la plaça Prim
Sobre la taula hi ha possibilitats com que sigui exclusiu per a residents o mantenir-hi rotació
La concessió del pàrquing de la plaça de Prim a l’empresa Interparking Hispania finalitza el març del 2027. En aquest escenari, l’Ajuntament ja està treballant per definir com serà l’espai, si bé es planteja que continuï amb la funcionalitat d’aparcament. «S’estan valorant necessitats, prioritats i opcions; i s’està analitzant l’estat de les instal·lacions», confirmen fonts municipals, que asseguren que «caldrà millorar les instal·lacions i la il·luminació; i adaptar-lo al segle XXI».
Sobre la taula hi ha possibilitats com que l’estacionament sigui d’ús exclusiu per a residents, «ja que hi ha molts veïns que viuen en edificis sense aparcament», o mantenir-hi rotació, encara que sigui només en un percentatge. També s’està estudiant si l’equipament passarà a ser de gestió directa municipal o si s’apostarà per una concessió nova. L’actual termini d’explotació va entrar en vigor el 18 de març de 1977 i l’acord establia un termini de 50 anys.
Dintre del perímetre de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), l’aparcament té un paper estratègic, ja que permet deixar el cotxe a prop del centre i, així, anar de compres o de turisme facilitant la càrrega i descàrrega.
Les propostes que té sobre la taula l’Ajuntament encaixen amb les peticions que comerciants i veïnat han compartit en el passat. El febrer del 2025, el propietari de Cottoni i representant del Tomb de Reus, Toni Cano, apuntava que era necessari «millorar les instal·lacions i la il·luminació» per dotar el pàrquing d’un aspecte «renovat». A més, suggeria que s’havien de combinar unes places de rotació amb la reserva d’espai per a veïns i treballadors, tot assenyalant que, a més, s’havia de facilitar la tasca dels transportistes.
Els residents de l’entorn s’expressaven en direccions similars. Coia Guiu, de la Plataforma per la Convivència del Nucli Antic de Reus, remarcava que l’haurien de poder aprofitar els veïns, els negocis i les persones que vagin a comprar al nucli de la ciutat, de forma que apostaria per la combinació entre una certa rotació i un abonament especial per a residents i treballadors.
El que sí que té clar el consistori és que caldrà adaptar el dimensionament de les places «perquè les actuals són massa petites donada la mida dels cotxes d’avui dia». En aquests moments, el pàrquing de la plaça de Prim està conformat per cinc plantes i 342 places —amb 4 per a persones amb problemes de mobilitat, 9 per a motocicletes i 10 per a vehicles elèctrics—. A més, està previst incorporar-hi complements com una zona d’aparcament de bicicletes, lavabos públics o guixetes intel·ligents —lockers— de paqueteria logística per deixar i rebre compres.
Cal recordar que, a l’interior de la ZBE, també s’està ultimant el pàrquing soterrat del Complex Riera —l’antiga Hispània—, que presentarà 340 places distribuïdes en tres plantes i que s’incorporarà a la xarxa d’aparcaments municipals. Inclourà punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
