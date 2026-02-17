Diari Més

Troben al jove desaparegut al Carnaval de Reus

El jove de 16 anys ha estat localitzat, segons ha confirmat la família

Imatge de Gabriel Úbeda difosa per la família.

El menor de 16 anys desaparegut a Reus ha estat localitzat, segons ha explicat la família a les xarxes socials. Gabriel Úbeda va ser vist per darrera vegada als carnavals de Reus, a la plaça de la Llibertat, el 15 de febrer. 

Ahir a la tarda, els seus familiars van comunicar per les xarxes que el jove havia estat trobat. Les mateixes fonts van publicar una imatge seva i la van difondre per intentar localitzar-lo.

