SUCCESSOS
Troben al jove desaparegut al Carnaval de Reus
El jove de 16 anys ha estat localitzat, segons ha confirmat la família
El menor de 16 anys desaparegut a Reus ha estat localitzat, segons ha explicat la família a les xarxes socials. Gabriel Úbeda va ser vist per darrera vegada als carnavals de Reus, a la plaça de la Llibertat, el 15 de febrer.
Ahir a la tarda, els seus familiars van comunicar per les xarxes que el jove havia estat trobat. Les mateixes fonts van publicar una imatge seva i la van difondre per intentar localitzar-lo.