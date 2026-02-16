SUCCESSOS
Es busca a Gabriel Úbeda, el jove desaparegut al Carnaval de Reus
El jove de 16 anys va ser vist per última vegada a la plaça de la Llibertat el 15 de febrer a les 10 del matí i fa més de 24 hores que no se’n tenen notícies
Gabriel Úbeda, de 16 anys, es troba desaparegut després d’haver estat vist per darrera vegada als carnavals de Reus, a la plaça de la Llibertat. L’últim contacte conegut amb ell és de les 10 del matí del 15 de febrer de 2026.
El jove fa aproximadament 1,65 metres d’alçada, té el cabell arrissat i els ulls marró fosc. En el moment de la desaparició es trobava a la zona on se celebraven els actes de Carnaval.
Han passat més de 24 hores sense que se’n tingui cap notícia. Es demana la màxima difusió de la informació i que qualsevol persona que pugui aportar dades rellevants es posi en contacte amb els serveis d’emergència.