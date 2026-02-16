Diari Més

Tanca a Reus un restaurant amb 45 anys d’història conegut pels seus esmorzars de forquilla

L’establiment abaixarà la persiana a finals d’aquest mes de febrer després de la jubilació del seu propietari

Imatge d’un dels plats del Mesón del Roser.Google

Un conegut restaurant de Reus abaixarà la persiana a finals d’aquest mes de febrer, segons ha informat Reusdigital.cat. Es tracta del Mesón del Roser, ubicat al carrer del Roser, que posa fi a més de 45 anys de trajectòria després de la jubilació del seu propietari i xef, Joan Musté.

El restaurant s’havia consolidat com un referent dels esmorzars de forquilla. Amb dimensions reduïdes i situat al centre de la ciutat, darrere de l’església de la Sang, mantenia l’essència dels esmorzars contundents que antany freqüentaven agricultors i paradistes de mercat.

Entre els seus plats més celebrats destaquen els callos, els popets o la llonganissa a la brasa, sempre amb els seus acompanyaments inclosos. A més dels esmorzars, el Mesón del Roser oferia menús de migdia de cuina casolana.

L’establiment estarà obert fins a finals de febrer i compta amb una valoració de 4,4 sobre 5 a Google i prop de 400 ressenyes. “Lloc increïble per fer esmorzars de forquilla, molta varietat de plats elaborats, a més de boníssims i amb un preu súper raonable. Des de primera hora del matí ja trobes gent, senyal que és un lloc on val la pena anar,” assegura una clienta.

