El restaurant de Reus que tanca després de 45 anys: famós pels seus esmorzars de forquilla
El restaurant posa fi a més de 45 anys de trajectòria després de la jubilació del seu propietari i xef
Un conegut restaurant de la ciutat de Reus abaixarà la persiana a finals d’aquest mes de febrer, segons ha informat reusdigital.cat. Es tracta del Mesón del Roser, ubicat al carrer del Roser, que posa fi a més de 45 anys de trajectòria després de la jubilació del seu propietari i xef, Joan Musté.
El restaurant s’havia consolidat com un referent dels esmorzars de forquilla. Amb dimensions reduïdes i situats en ple centre, darrere de l’església de la Sang, mantenia l’essència dels esmorzars contundents que antany freqüentaven agricultors i paradistes de mercat.
Daniel Cabezas Ramírez
Entre els seus plats més celebrats destaquen els callos, els popets o la llonganissa a la brasa, sempre amb els seus acompanyaments inclosos. A més dels esmorzars, el Mesón del Roser oferia menús de migdia de cuina casolana.
El restaurant, que estarà obert fins a finals de febrer, disposa d’una valoració de 4,4 sobre 5 a Google i gairebé 400 ressenyes. "lloc increïble per fer esmorzars de forquilla, molta varietat de plats i elaborats, a més de boníssims i amb un preu superraonable. Des de primera hora del matí ja hi trobes gent, senyal que és un lloc on val la pena anar," assegura una clienta.