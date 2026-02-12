Diari Més

Carnaval

El temps esguerra la festa dels Set Pecats

L'actuació va començar des del Campanaret

Fotografia de l'actuació dels Set Pecats Capitals a Reus, finalment cancelada per culpa de la pluja.Gerard Martí

l La baixada dels Sets Pecats Capitals des del Campanaret d'ahir dimecres 11 de febrer al vespre augura l'arribada de la disbauxa del Carnaval. En la tradicional cercavila, la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, la ira, l'enveja i la supèrbia es van deixar veure pels carrers del centre de Reus, que en pocs dies acollirà Carnaval. Amb les seves habituals danses, es dedicaven a animar als vianants de la ciutat a afegir-se a la gresca, tot i que no van poder acabar la festa a causa de la complicació de les condicions meteorològiques.

