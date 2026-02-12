Carnaval
El temps esguerra la festa dels Set Pecats
L'actuació va començar des del Campanaret
l La baixada dels Sets Pecats Capitals des del Campanaret d'ahir dimecres 11 de febrer al vespre augura l'arribada de la disbauxa del Carnaval. En la tradicional cercavila, la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, la ira, l'enveja i la supèrbia es van deixar veure pels carrers del centre de Reus, que en pocs dies acollirà Carnaval. Amb les seves habituals danses, es dedicaven a animar als vianants de la ciutat a afegir-se a la gresca, tot i que no van poder acabar la festa a causa de la complicació de les condicions meteorològiques.
Ribera d'Ebre
L'alcalde de Móra d'Ebre avança que l'helicòpter del SEM s'ubicarà provisionalment a Reus
Redacció ACN
Reus
El soterrament de les torres del Pinar transformarà «una cicatriu en un espai per gaudir»
Sergi Peralta Moreno