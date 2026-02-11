Urbanisme
El soterrament de les torres del Pinar transformarà «una cicatriu en un espai per gaudir»
Els treballs sobre el terreny han començat i la línia d’alta tensió serà història el 31 de desembre del 2027
31 de desembre del 2027 és la data fixada per a la desaparició de les torres del Pinar. Endesa va encetar el gener els treballs preparatoris per soterrar la línia d’alta tensió a l’altura de l’avinguda de les Torres (Reus) i l’avinguda del President Companys (Castellvell del Camp) i, ara, l’obra civil és ben visible. La companyia elèctrica ja ha obert una rasa al terreny, on es col·locaran uns tubs per on discorrerà la nova connexió. El desballestament de l’estructura metàl·lica serà l’últim pas, atès que abans s’ha de garantir l’operativitat de l’alternativa subterrània per evitar deixar sense llum durant setmanes els habitatges que s’alimenten de la subestació elèctrica de la vora, així que s’espera que tingui lloc al llarg del 2027. «La idea és transformar una cicatriu de la ciutat perquè sigui un espai caminable i gaudible», va expressar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
Les tasques preparatòries van consistir en la senyalització del perímetre, el desbrossament de l’entorn i el marcatge topogràfic i van iniciar-se pel sud, a la subestació elèctrica situada a tocar del Pont de Calderons. Una vegada la meteorologia ho ha permès, s’ha procedit a l’obertura de la primera rasa. El projecte preveu la instal·lació d’una nova línia subterrània d’1,4 quilòmetres. Col·locats els tubs per on ha de discórrer la connexió, s’acabarà la resta de la infraestructura necessària, com les mesures per garantir la seguretat i la fiabilitat del traçat.
A continuació, s’estendrà el cablejat subterrani i es duran a terme proves sobre el correcte funcionament de la nova instal·lació. En comprovar que està operativa, es desconnectarà la línia aèria i es desmuntaran les torres, «el moment que tots esperem, la imatge més icònica», va expressar Guaita. Durant el transcurs de la intervenció, no hi ha previstos gaires impactes en la mobilitat, si bé, en cas que afecti la circulació rodada o els guals, s’anirà informant periòdicament el veïnat.
Aquestes passes significaran el final del projecte fixat fins a la data, que tindrà un cost d’uns 3,5 milions d’euros. Això no obstant, la feina no haurà acabat. Els ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp tenen prevista una urbanització posterior de les avingudes per canviar la seva fesomia i que sigui un espai «digne, entre urbà i rural», va apuntar Guaita. Es treballarà conjuntament amb la ciutadania. L’alcalde de Castellvell, Josep Sabaté, va declarar que la intenció és que la idea estigui «alineada» entre els dos municipis.
Els dos batlles van mostrar una «especial il·lusió» per albirar en l’horitzó la solució a un «deute històric» amb el veïnat, que ha reclamat la desaparició de les torres d’alta tensió durant dècades. «Hem tancat una etapa de moltes reunions, de persistir amb moltes trucades; avui és un dia molt històric», va subratllar Sabaté. «S’ha demostrat que, si fem una força conjunta entre polítics i ciutadania, al final les coses surten i es fan», va afegir.
La inversió serà d’uns 3,6 milions d’euros. Bona part serà finançada amb una subvenció de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), que va aportar 2,4 milions d’euros. La resta, anirà a càrrec dels dos municipis: un 79,5% per Reus i un 20,5% per Castellvell, tal com va es va establir en el conveni signat el 30 de desembre del 2024, que va permetre donar conformitat a dos documents que regulaven la relació econòmica i tècnica entre els consistoris i l’empresa E-distribución Redes Digitales, filial d’Endesa.