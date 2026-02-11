Laboral
Un centenar de persones assisteixen a la tancada del Salvador Vilaseca
Es preveuen mobilitzacions a Tarragona i Tortosa per avui al migdia
Un centenar de persones van assistir ahir al vespre a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus per a dur a terme una tancada al centre educatiu com a acte reivindicatiu i de protesta. Una acció que servia com a actuació prèvia de suport a les manifestacions previstes per avui dimecres 11 de febrer a les ciutats de Tarragona i Tortosa. Una jornada que, tal com expressa Pau Roig, professor de Filosofia de l’Institut Salvador Vilaseca, es va organitzar d’una manera gairebé «espontània» per part d’un sector del claustre. «És cert que CGT ens ha donat un cop de mà, però és una iniciativa pròpia que ha sorgit després d’algunes reunions», comenta Roig. Segons explica, «tot va començar com una broma»: «És allò que un dia ho comentes mig de broma, però que si vols no és broma! La gent es va anar animant i ho hem organitzat». La tancada va començar amb un Cinefòrum que va projectar el film La estrategia del Caracol a les 17 hores, seguida d’una assemblea oberta a tot el personal docent assistent i, finalment, un sopar de germanor.
Unes mobilitzacions i accions de protesta que, tal com assenyala Roig, tenen diversos objectius, com «la baixada de les ràtios és un dels principals punts de consens, és una cosa que afecta molt negativament els alumnes a molts centres on hi ha 30 o 35 alumnes per aula». A més, un altre àmbit on es va voler assenyalar la necessitat de prendre mesures és en la «simplificació de la burocràcia»: «S’han de facilitar determinats processos que afecten alguns professors». Els altres punts de consens són la millora dels salaris, ja que «fa 15 anys que el nostre sou està congelat», cosa que suposa «una pèrdua de poder adquisitiu» i la disposició de «més recursos». «Aquest últim punt realment és el paraigua de tot. Moltes vegades surt un determinat polític o partit anunciant que es farà una cosa, per exemple en l’àmbit d’inclusió, però com que no es posen els recursos necessaris acaba funcionant malament», especifica Roig.
Finalment, un punt més que afegeixen des dels mestres en vaga de l’Institut Salvador Vilaseca és «tenir més en compte al professorat a l’hora de canviar els currículums». «Per exemple, s’han dut a terme canvis on el professorat estava en contra, com la fusió de Física i Química o Biologia i Geologia. No entenem com es poden fer canvis en el currículum sense tenir en compte a aquell que dia rere dia està a peu de l’aula impartint aquestes matèries», destaca el professor de Filosofia. Pel que fa a les mobilitzacions d’avui, es preveu una concentració convocada per CGT a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona a les 11.30 hores i a la plaça de Barcelona de Tortosa a les 12.20 hores.
