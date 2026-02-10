JUDICIAL
CSIF porta als jutjats els incompliments de l’Ajuntament de Reus en matèria de drets laborals
El sindicat denuncia vulneracions reiterades del conveni, retallades encobertes i la manca de resposta municipal
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha iniciat i manté oberts diversos procediments judicials contra l’Ajuntament de Reus davant els reiterats incompliments del conveni col·lectiu i la vulneració dels drets laborals del personal municipal.
En un comunicat, la secció sindical de CSIF a l’Ajuntament de Reus alerten d’una situació que «ja no es pot continuar ocultant» ja que els drets del personal municipal només s’estan defensant de manera efectiva quan s’acudeix als tribunals.
El sindicat denuncia que l’Ajuntament incompleix de manera sistemàtica el conveni vigent, guarda silenci davant les reclamacions legítimes dels treballadors i aplica retallades encobertes de drets, mentre altres organitzacions sindicals opten per la inacció o la connivència.
El CSIF ja ha portat davant la Justícia l'impagament d’indemnitzacions per agressions en acte de servei; les retallades il·legals en el complement de productivitat durant situacions protegides; el canvi de criteri en el permís parental; i l'incompliment d’equiparacions i millores.
Per a CSIF, aquests procediments posen de manifest una problemàtica estructural en la gestió dels drets del personal municipal, caracteritzada per la manca de resolucions expresses, l’aplicació de criteris restrictius no previstos en el conveni, l’incompliment d’acords col·lectius vigents i la càrrega que es trasllada al mateix treballador per defensar drets que haurien de ser reconeguts d’ofici.