Reus recordarà la figura de La Veneno amb una festa LGTBI+
Tindrà lloc el 7 de març a la nit a la sala Xtraperlo i comptarà amb la presència de ‘drags’ i DJ
La sala Xtraperlo esdevindrà, el 7 de març, un espai d’homenatge i reivindicació de la figura de la vedet Cristina Ortiz, La Veneno. La primera Veneno Party es planteja com un esdeveniment LGTBI+ inspirat en «l’esperit de llibertat, visibilitat i celebració queer» i comptarà amb la participació d’espectacles drag i DJ durant tota la nit. Entre les artistes convidades, hi haurà Alexandra del Raval, concursant de la cinquena temporada de Drag Race Espanya.
«Veneno Party sorgeix com una proposta conceptual que pren com a referència el magnetisme i la capacitat d’impacte de Cristina Ortiz, La Veneno, una figura única que va trascendir el marc físic i televisiu per convertir-se en una icona», remarca l’organització, que busca tenir «identitat pròpia i diferencial dins del panorama de Tarragona» amb un component «actual, provocador i viral». «El resultat és una experiència explosiva i reconeixible, creada per generar conversa i deixar empremta», afegeix. Trencadora i transgressora, la figura de La Veneno va ser recordada per Javier Calvo i Javier Ambrossi a l’aclamada sèrie Veneno.
Alexandra del Raval serà el principal atractiu de la vetllada. Amb una trajectòria destacada i presència televisiva, de la mà de Drag Race Espanya, és coneguda per la seva versatilitat artística, el domini de l’escenari i la identitat estètica. El seu estil connecta amb l’imaginari de La Veneno, a qui defineix com una de les seves inspiracions i referents.
També hi haurà espai per a artistes locals. És el cas de Drag Kaleidox, que va triomfar a la Gala Drag de Tarragona i va formar part, també, de l’última Gala Drag de Reus, qui brilla per la seva energia i força, acompanyades per una estètica transgresora i contemporània. L’extravagant Oniria Maar, que va ser vista l’any passat a auditoris com Salou, converteix l’escenari en un espai de reflexió i provocació, amb el drag com a eina artística i discursiva. Per la seva banda, Tita Tacón oferirà el seu humor irreverent i interactiu combinat una faceta glamurosa com a diva. El cartell el completarà Drag Duchesswolf, nom destacat per la seva personalitat divertida, desenfada i provocadora. Tampoc faltaran els DJ Cosco i Shadow, ni el duo Banana Laser.
La celebració encetarà a les 23.30 hores i connectarà amb el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Les entrades ja estan a la venda a través del portal https://web.fourvenues.com/es/xtraperlo-reus i estaran disponibles per «edicions», amb preus progressius que arribaran als 20 euros. La primera tongada va esgotar-se en només 48 hores. L’organització apunta que ja s’haurien venut gairebé la meitat dels tiquets anticipats.
La Veneno Party és una iniciativa de Festiveo Produccions, en col·laboració amb Produccions de Catalunya, Tarraco Masters, Joventut Reus i el col·lectiu H2O. D’aquesta manera, se suma a una oferta d’oci nocturn inclusiu i de caràcter LGTBI+ que busca crear-se el seu espai al territori davant la predominança barcelonina.
