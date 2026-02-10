Cultura
Així serà el nou parc de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus
La zona enjardinada disposarà d'una àgora per organitzar activitats a l'aire lliure
L’Ajuntament de Reus posa fil a l’agulla en la transformació de l’actual pàrquing de zona blava davant de la Biblioteca Central Xavier Amorós en una zona enjardinada amb la licitació del contracte d’obres amb un pressupost de 467.322,75 euros. Un projecte redactat per Conchita Ruiz Terradillos i Gerard Yubero, de GYS Arquitectura, que pretén convertir la zona d’aparcament de vehicles en un espai d’estada amb vocació ambiental, social i cultural. Per tant, una actuació que s’emmarca dins de l’estratègia municipal de convertir Reus en una ciutat més verda, però també genera espais on poder desenvolupar activitats culturals lligades a equipaments com, per exemple, la Xavier Amorós.
Ho remarca l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que apunta que l’actuació «exemplifica el model de ciutat que volem», més verda, saludable, amable i pensada per les persones. «La reurbanització de la plaça de la Biblioteca és una aposta clara per transformar un espai dur i asfaltat en un pulmó verd al centre de la ciutat, connectat amb la cultura, el transport públic i la vida quotidiana del veïnat», afegeix. Per aquest motiu, espera que el projecte realci el valor del patrimoni arquitectònic i cultural que són la Biblioteca Central i l’Estació Enològica, com a elements clau de l’entorn d’aquesta nova zona verda.
Concretament, pel que fa a la Biblioteca Guaita considera que, igual que s’ha fet amb la recent reobertura del Museu d’Art i Història de Reus, l’actuació ha de «connectar la Biblioteca amb el seu entorn, que activitats de l’equipament cultural es facin a l’aire lliure i, per tant, surti a trobar als usuaris». Per dur a terme aquesta funció està previst expressament que el nou espai verd compti amb una àgora a l’aire lliure, concebuda com «una extensió de la biblioteca» on es podran dur a terme activitats culturals com poden ser lectures col·lectives o trobades comunitàries intergeneracionals enmig d’un entorn més amable i saludable.
Connectat amb l’entorn
Precisament, la connexió d’aquest nou espai amb el seu entorn, com la Biblioteca, serà gràcies també a la generació de dues places obertes que actuaran com a portes d’entrada a l’espai verd. Una a l’extrem nord-oest, connectant amb la Biblioteca, i l’altra al sud-est, a tocar del passeig Sunyer. A la vegada, també es pretén generar espais que serveixin d’estada i connexió dins de l’espai, com és el cas de l’àgora, però també amb petits racons de descans o una nova font d’aigua potable per a persones i mascotes. Aquests estaran connectats a través de camins interns i envoltat d’arbres. Alhora, el disseny ha tingut en compte la necessitat d’evitar crear punts cecs i zones amb ombres visuals que puguin generar una sensació d’inseguretat.
Per un altre costat, tot i la pèrdua de places d’aparcament de la zona, els veïns o visitants que aparquin a la vora compten, com a alternativa de pagament, amb el pàrquing municipal de Passeig Prim a pocs metres. Quant a opció gratuïta a la vora, continua havent el pàrquing dissuasiu situat entre l’avinguda dels Països Catalans i els carrers del Doctor Ferran, del Romaní i Argentera.
En procés de renovació dels equipaments culturals
Reus
La ciutat de Tarragona que estrena el tren de fusta més gran de Catalunya
Miquel Llaberia
Reus
Les millors imatges de la Cursa de la Crispeta de Reus
Redacció