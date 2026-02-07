Economia
Paneque anuncia el restabliment de l'R13, l'R14 i l'RT1 de Rodalies
La reobertura de les línies entre el Camp de Tarragona i Lleida afectarà uns 4.000 usuaris
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dissabte el restabliment del servei de les línies R13, R14 i RT1 de Rodalies de Catalunya. Es tracta de línies regionals del sud i l'oest del país que connecten el Camp de Tarragona i Lleida i on fins ara s'oferia part del recorregut per carretera.
Segons la consellera, reobrir l'R13 (Barcelona-Valls-Lleida) afavorirà 1.200 passatgers, mentre que l'R14 (Barcelona-Reus-Lleida) donarà servei a 2.400 viatgers diaris. L'RT1, que circula entre Tarragona i l'estació de La Plana-Picamoixons, dóna servei a unes 450 persones al dia. "Aquestes reobertures representen la millora de la mobilitat per a unes 4.000 persones", ha assegurat Paneque.
Des de fa setmanes que aquestes tres línies es troben afectades per obres que impedeixen la circulació de trens en alguns trams. Així, els usuaris de l'R13 han hagut de fer en autobús el recorregut de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) a Vinaixa (Garrigues) i els de l'R14 han hagut de fer-ho de Reus a Vinaixa, amb el mateix servei d'autocar que suplia l'RT1. Que es recuperi el servei ferroviari suposa un "nou pas endavant en l'estabilització del sistema de Rodalies", ha dit la consellera.