Els Ganxets, casa de la cultura

L'Escola Els Ganxets va acollir una jornada cultural amb elements festius del territori
La cultura popular és un dels elements imprescindibles d'identitat i cohesió social per a qualsevol societat. En aquest sentit, tots pensem ràpidament en les Festes Majors com la de Sant Pere, però abans és important transmetre aquesta estima des de ben petits, des de l'escola. Per aquest motiu, ahir diumenge 1 de febrer l'AFA de l'Escola Els Ganxets va celebrar al centre una jornada cultural en què diferents elements de la ciutat i les proximitats van assistir. En un ambient festiu, les famílies van anar omplint el pati de l'escola on els diferents elements festiu convidats s'anaven plantant. Tot i la matinada gèlida, ben tapats i amb un tros de coca de sucre no hi havia cap nen que hagués volgut perdre's l'oportunitat de veure als gegants i bèsties.
Destacaven, en alçada i com a forasters, els Gegants de Riudecanyes, en Mateu, empunyant el pic i l'escarpa com a picapedrer, i la Bàrbara, que com a veremadora duia un cistell amb raïm, acompanyats també dels Capgrossos de la vila. Alhora, des de la comarca veïna del Priorat s'havia desplaçat per l'ocasió la Somera de Falset, la petita dels equins festius de la capital prioratina que atreia l'atenció dels infants amb el seu aspecte dòcil i amable.
No obstant això, els que es duien bona part de l'atenció eren els locals. Com a amfitriona de l'acte estava la Cucafera, grossa i ensenyant les dents. Pocs nens eren els que s'atrevien a col·locar la mà dins de la seva boca, però, tot i el seu aspecte ferotge, la Cucafera mai mossegaria a un nen de l'escola. També feia acte de presència la Geganta Arlet, que començava a escalfar motors de cara la diada de Sant Jordi. Finalment, com a representants del Seguici petit de la ciutat van fer acte de presència tres elements de primer ordre; el Basilisc, el Lleó i l'Àliga.
En arribar tots, els presents van fer deixar espai al centre de la pista, formant una rotllana que generava l'escenari idíl·lic per les ballades populars on, com és d'esperar, el públic a primera fila eren els vailets. Acompanyats pel so de gralles i timbals, els que van tenir la responsabilitat «d'obrir la plaça» van ser els Gegants i Capgrossos de Riudecanyes, acompanyats per la seva pròpia banda musical. Seguidament, amenitzat en tot moment per l'orquestra local, va ser el torn de la resta d'elements convidats: el Lleó, la Cucafera, el Basilisc, l'Àliga, la Somera de Falset i la geganta Arlet va ser l'encarregada de tancar la ronda.
Mentre que els elements del seguici festiu ballaven les habituals cançons que se senten en les cercaviles de les festes majors de la ciutat, la Cucafera feia tombs, guimbant, estirant el coll i fent petar les dents amb el soroll característic de la bèstia. Després d'una darrera ballada final, els elements festius es van retirar i el protagonisme va passar a l'escenari muntat per l'ocasió en un extrem del pati per tal de finalitzar la jornada amb l'espectacle infantil Trusky & Lulu científics, a càrrec de la companyia teatral Toc de Gresca.