Policial
La Guàrdia Civil demana ajuda ciutadana per identificar l'autor de l'homicidi d'una veïna de Riudoms
Difon imatges de la víctima en vida i d'un home traient diners d'un caixer de Terrassa amb la targeta de la finada
La Guàrdia Civil ha demanat col·laboració ciutadana per identificar el possible autor de la mort violenta d'una dona de 38 anys l'any 2005. Les restes de la víctima, que avui en dia tindria 58 anys, van aparèixer el 6 d'agost de 2005 a Sant Pere Sacama, a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).
L'institut armat ha difós una fotografia de la dona en vida i imatges enregistrades per una càmera de videovigilància d'un caixer automàtic de Terrassa en què apareix un home fent servir la targeta bancària de la finada.
Alhora, també ha fet pública una fotografia que mostra un fragment de samarreta intervingut durant la investigació i que no pertany a la víctima i que se sospita que podria tenir relació amb el presumpte autor o amb el seu entorn.
La investigació es va iniciar el 2005 quan la Guàrdia Civil va localitzar restes humanes dins de diverses bosses de plàstic en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Els informes forenses van determinar que era una dona d'entre 35 i 45 anys que presentava signes clars de mort violenta.
L'anàlisi científica va determinar que la víctima presentava una fractura a l'os del pòmul esquerre compatible amb un cop amb un objecte contundent, així com un orifici, possiblement produït per un projectil, a l'omòplat dret. Tot i les gestions fetes en aquell moment, el cadàver no va poder ser identificat.
Posteriorment, l’institut armat va aconseguir identificar la dona a través del programa Fènix d’identificació genètica de desapareguts, impulsat des del Laboratori d’Identificació Genètica de la Universitat de Granada. Aquesta eina permet comparar perfils d’ADN de restes humanes sense identificar amb mostres de familiars de persones desaparegudes.
Així, el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil va determinar que la víctima era una veïna de Riudoms de 38 anys. També va constatar que la seva desaparició havia estat denunciada a la comissaria de la Policia Nacional de Reus el 9 d’abril del 2005.
Des de la troballa del cadàver, la investigació s’ha mantingut oberta, amb diverses línies de treball, amb l’objectiu d’esclarir completament les circumstàncies de la mort i identificar-ne els responsables. Ara, el Grup de Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ), responsable del cas, ha decidit demanar ajuda a la ciutadania per poder avançar en la investigació.
Per fer-ho, ha difós una fotografia de la víctima perquè qualsevol persona que hi hagués tingut relació o que disposi d’informació sobre els seus últims moviments la pugui reconèixer i posar-se en contacte amb els investigadors.
També s’han fet públiques unes imatges enregistrades el 9 d’abril del 2005 per una càmera de videovigilància d’una oficina bancària situada al carrer Sant Roc de Terrassa. En aquestes imatges hi apareix un home extraient diners en efectiu d’un caixer automàtic utilitzant la targeta bancària de la víctima. El darrer cop que la dona va ser vista amb vida va ser el 8 d’abril del 2005.
Alhora, l’institut armat ha compartit una imatge d’un fragment de samarreta intervingut durant la investigació que no pertany a la víctima. Es tracta d’una peça de roba amb la inscripció en anglès 'Fun and Friends Alternative Energy Pub League' que, segons el cos policial, podria tenir relació amb la persona o persones implicades en els fets o amb el seu entorn