Cultura
El Bartrina acull un cap de setmana de dansa amb el talent del territori
El Premi Beca Roseta Mauri va tancar la 12a edició amb la participació de 700 ballarins
El XII Premi Beca Roseta Mauri 2026 va tancar ahir diumenge 25 de gener amb la participació de 700 participants durant aquest cap de setmana durant la competició coreogràfica, en què joves ballarins van haver de mostrar el seu talent i entrega davant d'un jurat expert en cinc categories. Dansa clàssica, jazz, espanyola, contemporània i urbana van omplir l'escenari del Bartrina amb balls elegants i nets, ritmes tradicionals com els del flamenc o l'energia ardent de coreografies amb temes com Hot Stuff, de Donna Summer. Organitzat des de l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona (APDCT), en col·laboració amb diferents escoles de dansa, l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, la voluntat era oferir un espai per aquests joves per tal d'avançar dins d'aquesta disciplina artística.
«La ciutat sempre ha tingut aquest vincle històric amb la dansa, així que estem molt contents que treballem per reivindicar-ho i mostrar el talent que tenim actualment», va apuntar l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que alhora va reivindicar la figura de la filla il·lustre Roseta Mauri, cèlebre ballarina nascuda a Reus l'any 1849. Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va afirmar que aquesta dotzena edició de l'esdeveniment «ha demostrat que la dansa és molt més que un art escènic, és una manera de sentir i d'explicar el món a través del cos». A més, va destacar el Premi Beca Roseta Mauri com «una aposta per aquest present de ballarines i ballarins que gaudeixen de la dansa aprenent dels millors».
Per un altre costat, la jornada va servir per entregar a Rosa María Barberà Rue el Premi Trajectòria en el Món de la Dansa, un reconeixement al treball i la contribució destaca de professionals de referència al territori. Reusenca de naixement, el jurat va valorar que havia estat capdavantera en estendre el ballet a les comarques de Tarragona i a portar la dansa a una població com Cambrils, ja que l'any 1972 va fundar el Centre de Dansa de Cambrils, on va estar al capdavant fins a l'any 2021. A la vegada, també van fer valdre la seva extensa trajectòria com a ballarina amb formació i presència en l'àmbit internacional.