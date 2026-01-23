INFRAESTRUCTURES
Aigües de Reus inverteix 500.000 euros a la depuradora per assolir l'autosuficiència energètica
El pressupost total en els anys 2024-2025 i 2026 haurà superat els 1,6 milions d’euros
Aigües de Reus va executar, al llarg de 2025, tot un seguit d’inversions a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) per un valor total de 497.577,86 euros, per a la millora continuada dels processos de tractament de les aigües brutes i l'obtenció d'una major eficiència en la producció energètica de la planta. Aquest 2026, Aigües de Reus segueix prioritzant aquesta línia de treball, de manera que la planta depuradora acabi assolint l'autosuficiència energètica, en produir gairebé el 100% de l'electricitat que necessita.
Les obres s’emmarquen en el pla anual de reposicions i millores del sistema de sanejament de la ciutat de Reus, que compten amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de la Generalitat de Catalunya. El pressupost total en els anys 2024-2025 i 2026 haurà superat els 1,6 milions d’euros.
Les actuacions més destacades, executades al llarg de 2025 van ser diverses. D’una banda, es van finalitzar les obres de reparació del digestor secundari per millorar-ne l'aïllament i augmentar la producció de biogàs. D'altra banda, es va completar l’ampliació de capacitat del sistema de deshidratació de fangs i la reposició de les vàlvules de seguretat dels digestors i del gasòmetre.
En tots aquests casos, cal tenir en compte que el procés de depuració de l'EDAR de Reus emet la producció de biogàs a partir dels residus orgànics que s’han aïllat de les aigües brutes i que es destina a la trigeneració energètica. Es tracta d’un procés que no deixa de ser molt elemental, ja que la digestió (o fermentació) dels residus orgànics que s’han aïllat de l’aigua, genera de forma natural un gas (gas metà, fonamentalment) que es reaprofita com a recurs energètic.
El biogàs que s’obté es deriva, en una part, a generar escalfor en processos interns de la pròpia estació depuradora. Concretament, es destina a la digestió de biosòlids: un sistema que permet eliminar de manera natural la fracció volàtil dels fangs que es genera en una estació depuradora, contribuint a la disminució dels residus sòlids i, alhora, augmentant la pròpia producció de biogàs aprofitable.
Una segona part, s’acaba comercialitzant com a electricitat mitjançant la planta de cogeneració. I finalment, una tercera part es destina a la generació de «fred per absorció», que es destina a la refrigeració del laboratori. És el que es coneix com a «trigeneració».
Daniel Rubio, regidor responsable d’Aigües de Reus afirma que: «El pla d’inversions a l’EDAR respon al compromís de l’Ajuntament i d’Aigües de Reus amb la millora contínua del sistema de sanejament; amb una gestió eficient i sostenible dels recursos; així com amb un model de servei públic modern, resilient i compromès amb el territori i el medi ambient».
Pel que fa a aquest any 2026, la xifra d’inversió prevista se situa ara mateix a l’entorn dels 500.000 euros, que corresponen a l’atribució de fons feta per l’ACA. Entre les obres previstes, hi ha la millora de la planta de cogeneració, consistent en instal·lar un segon motor per a l'aprofitament del biogàs generat. També està previst que s'iniciïn diverses de les obres que la inspecció duta a terme de l'obra civil va considerar prioritàries o de major urgència.