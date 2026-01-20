Diari Més

Noemí Llauradó no repetirà com a candidata d'ERC a l'alcaldia de Reus a les municipals del 2027

La republicana assegura que «fa temps que vaig prendre la decisió» i anuncia que el seu candidat és Daniel Recasens

Noemí Llauradó en una imatge d'arxiu.

Noemí Llauradó en una imatge d'arxiu.Tjerk van der Meulen

Noemí Llauradó fa un pas al costat i anuncia que no repetirà com a candidata d'ERC a l'alcaldia de Reus per a les eleccions municipals de l'any vinent. Llauradó, primera tinenta d'alcaldessa a l'Ajuntament i presidenta de la Diputació, assegura que «fa temps que vaig prendre la decisió». La republicana s'ha posat a disposició del seu partit per altres projectes en els quals pugui  «ajudar a Reus, la comarca, la demarcació i el país».

Per altra banda, en declaracions a Diari Més, manifesta que el seu relleu podria ser el regidor Daniel Recasens. «El meu candidat a l’alcaldia de Reus és el Daniel Recasens. De fet és quelcom natural: ja vaig parlar amb ell a inici del mandat que havia de tenir més visibilitat i per això va passar a ser el portaveu i ha estat el meu número 2 en les dues passades campanyes», detalla Llauradó. La candidatura de Recasens haurà de ser ratificada per la militància. 

Daniel Recasens, en una imatge d'arxiu.

Daniel Recasens, en una imatge d'arxiu.Tjerk van der Meulen

Tot i això, Llauradó ha deixat clar que «ara i fins a finals del mandat continuaré treballant al servei dels reusencs i reusenques com a primera tinenta d’alcaldessa i de la ciutadania de la nostra demarcació com a presidenta de la Diputació en un any i mig clau ple de projectes positius i transformadors».

