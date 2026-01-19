MEMÒRIA HISTÒRICA
L’estrena de la ruta ‘1936-1939: històries d’una ciutat en guerra’ s’ajorna al dissabte 31 de gener
Ans Educació va prendre la decisió per la situació meteorològica
L’entitat Ans Educació s’ha vist obligada a ajornar l’estrena de la ruta 1936-1939. Històries d’una ciutat en guerra, que estava prevista per al dissabte 17 de gener. La situació meteorològica va impedir celebrar amb normalitat l’activitat, que proposa un recorregut pels espais que van viure de prop els efectes de la Guerra Civil, amb la voluntat de mantenir viva la memòria històrica i fomentar la reflexió col·lectiva. La nova data serà el dissabte 31 de gener del 2026, a les 11 hores.
El trajecte s’articula al voltant de diferents punts del centre urbà que van tenir un paper destacat entre el 1936 i el 1939. A través dels testimonis, edificis i fets, els participants podran conèixer com es va viure el conflicte bèl·lic, des dels bombardejos als actes de resistència, passant per les privacions i les transformacions socials, tot vivint una experiència que combini el rigor documental amb una explicació accessible al públic general. La intenció és donar continuïtat al projecte i que es converteixi en una activitat estable.
