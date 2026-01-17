Societat
Estabilitzat l'incendi en una empresa d'aliments congelats a Reus
El foc s'ha iniciat poc després de les sis del matí i ha obligat a confinar preventivament diversos habitatges
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat poc després de les 10.00 hores l'incendi en una empresa d'aliments congelats a Reus. L'avís del foc s'ha rebut a les 06.17 hores al número 18 del carrer de l'Alcalde Pascual, a l'empresa Cabo Norte.
Unes 17 dotacions terrestres dels Bombers s'han desplaçat a la zona i han comprovat que les flames estaven localitzades al fons de la nau industrial -calcinant cambres frigorífiques i algun motor- i que el sostre del recinte pràcticament s'ha esfondrat. A la part posterior de la fàbrica hi ha diversos habitatges i s'ha demanat preventivament el confinament dels veïns. No consten ferits, però l'incendi provoca una intensa fumarada.