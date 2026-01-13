Urbanisme
Els talls a la circulació donen el tret de sortida a la transformació de l'entorn del 'Condesito'
Les obres tindran una durada de cinc mesos i hauran d'acabar abans de l'arribada de l'estiu
El compte enrere perquè la plaça del Pintor Fortuny llueixi el seu nou aspecte ja ha començat, amb la col·locació de tanques entorn del Condesito i la restricció de la circulació. Els treballs sobre el terreny podran arrencar a partir d’avui i s’allargaran durant cinc mesos, de forma que hauran d’estar enllestits abans de l’arribada de l’estiu. El 12 de juny del 2026 és la data marcada per aixecar la prohibició d’estacionament, segons determina la senyalització.
Des d’ahir, els vehicles que transiten per la plaça de la Llibertat en sentit oest ja no poden utilitzar-la com una gran rotonda per dirigir-se cap al Mercat Central. Són redirigits cap al carrer Ample o han d’emprar el nou vial de la plaça de la Llibertat, que abans era un pas d’emergències, per canviar el sentit de la marxa i anar cap als carrers de Sant Vicenç, de Josep Anselm Clavé i del Doctor Robert. Només els turismes provinents del carrer de l’Amargura tenen capacitat per girar cap a l’avinguda de Prat de la Riba. A la tarda, la confusió encara regnava entre els conductors, i més d’un va haver de reduir la marxa i aturar-se al costat de les tanques per assabentar-se de què ocorria.
La limitació de la mobilitat no només afecta els cotxes, motocicletes i camions, sinó també els vianants, atès que només poden passar per l’esquena de l’estàtua. La parada d’autobús ha estat traslladada. Així mateix, només els usuaris del pàrquing soterrat de la Llibertat tenen accés a l’entrada més pròxima a l’àmbit de la intervenció.
La transformació de la plaça del Pintor Fortuny culminarà la tercera i definitiva fase d’obres de reforma del carrer Ample i el seu entorn més immediat. L’obra es dividirà en tres parts i té com a objectiu principal guanyar espai per al vianant, en convertir una zona de pas en una àrea d’estada, amb jocs, bancs i vegetació i de plataforma única. Addicionalment, el monument es reubicarà per aconseguir que la seva posició coincideixi amb la bisectriu de l’angle que forma la façana de l’edifici de la Caixa.
Per fases
Per regular el trànsit motoritzat, s’instal·laran pilones amb lectura de matrícules al carrer d’Antoni Gaudí, per on els veïns de la zona, comerciants i gent autoritzada podran accedir cap al carrer Ample; l’entrada del Condesito, que es baixarà en casos molt puntuals; i l’avinguda de Prat de la Riba, que no s’espera que estigui en ús durant els primers dos anys. Així mateix, l’Ajuntament de Reus, amb la regidoria d’Urbanisme al capdavant, mantindrà el contacte amb els ciutadans afectats pels canvis i continuarà amb les trobades periòdiques al Centre Cívic Gregal per compartir dubtes, respostes i novetats.
La primera fase de la intervenció se centrarà en les places de la Llibertat i del Pintor Fortuny. Quan la pilona del carrer d’Antoni Gaudí estigui instal·lada, s’afrontarà el segon episodi, amb el gir cap al carrer Ample. La tercera i última part incidirà en l’avinguda de Prat de la Riba.
