Josep Baiges: «Els parcs tecnològics són determinants per a l'evolució d'una ciutat»
El conseller delegat de Redessa analitza què suposa per a Reus acollir el congrés de l'APTE i destaca la voluntat que la ciutadania es faci «seus» els actius que suposen el Tecnoparc i l'empresa municipal de promoció econòmica
Què implica per a Reus ser la seu de la Conferència Internacional de l’APTE?
«És molt important que en àmbits estratègics com la tecnologia i la ciència puguem tenir aquest posicionament a escala estatal. L’objectiu que perseguíem en el mandat era posar la innovació al més alt nivell. Quan surts de la zona de confort, és quan et poden sorgir més oportunitats. Calia fer aquest salt de qualitat».
Com s’ha sortit de la zona de confort?
«Ja s’havia fet bona feina des de Redessa, però calia que la ciutat es posicionés, intentés teixir xarxa i tragués el cap. Vulguem o no, s’ha de ser a la capital de l’Estat, i per això ens interessava formar part de la Red Innpulso i ser Ciutat de la Ciència i la Innovació. En paral·lel, en altres realitats on ja érem presents, com l’APTE, volíem tenir protagonisme».
Protagonisme?
«T’hi trobes amb ciutats que tenen, bé sigui per dimensió, trajectòria o volum, més magnitud que la nostra, però això no vol dir que no hàgim de ser atrevits. Vam veure clar que, acollint aquest congrés, podíem projectar una imatge de ciutat amable, per fer-hi negocis, per innovar; una ciutat de la ciència i la tecnologia».
Què es pot esperar del congrés?
«Tindrà una línia argumental molt interessant, que és com volem que siguin els parcs tecnològics en el futur. És evident que tot ha d’evolucionar. No serveix què fèiem fa cinc o deu anys. Per tant, cal, també, fer aquest plantejament de futur, i Reus ajudarà a realitzar aquest exercici a la resta de parcs tecnològics d’arreu d’Espanya».
Com s’imagina els parcs tecnològics en el futur?
«Això és el que debatrem i analitzarem en el congrés. Cada conferència té una línia argumental i nosaltres volem introduir aquesta dinàmica, que va ser molt ben rebuda. És cert que hi ha problemes més immediats a resoldre, però hem volgut fer aquest exercici, anar molt més enllà; que les ciutats intentin analitzar cap a on hem d’evolucionar tots plegats, perquè, al final, els parcs científics i tecnològics, malgrat que es poden veure com quelcom llunyà en estar fora del centre, són determinants per a l’evolució d’una ciutat».
Per què?
«És aquí on es genera un engranatge empresarial de present, però sobretot de futur; on podem definir cap a on volem que vagi l’economia de la ciutat; i per això és tan important que la gent es faci seu el parc tecnològic. Crec que aquesta és una de les meves obsessions, intentar familiaritzar molt el ciutadà amb la innovació, la ciència, la tecnologia; tot el que es fa».
També impulsen la coneixença sobre Redessa.
«Fins ara, la ciutadania en general no era conscient del tot de l’actiu que tenim amb Redessa. Calia recuperar una mica l’autoestima del que és l’empresa municipal de promoció econòmica, que ha estat possible gràcies a la gent de Reus i és bo que tothom es faci seu el discurs».
Què implica per al Tecnoparc formar part de l’APTE?
«Implica molt. Suposa compartir experiències, generar projectes en comú. Cada any t’agermanes amb un parc tecnològic. El 2025 ho hem estat amb el Geolit, de la província de Jaén. De tot i tothom se n’aprèn. La ciutat havia de fer aquest salt, voler anar una mica més enllà».
Què ha canviat per anar ‘més enllà’?
«És evident que el que s’ha fet aquí s’ha fet bé. Tots els que m’han precedit han tingut bones idees. Només calia creure’ns-ho, nosaltres primer que ningú. No parlo dels tècnics, però políticament calia aquest punt de valentia, d’atreviment, de dir ‘podem anar a Madrid i parlar l’un amb l’altre, d’igual a igual’. Crec que és el que estem fent i, de moment, ens està donant bons resultats. És evident que és un camí de llarg recorregut, una carrera de fons, però la ciutat està ben encaminada i hem de continuar per aquí».
Com funciona l’agermanament?
«Es decideix a començaments d’any, en funció dels interessos. Amb Jaén, teníem molts punts de connexió a través del sector agroalimentari i hem pogut compartir experiències. Presentar candidatura per integrar-nos a la Red Innpulso va anar en aquesta mateixa línia. Conèixer altres realitats ajuda perquè et permet implementar casos d’èxit a la teva ciutat».
Quines accions ha permès desenvolupar la unió amb l’APTE?
«Amb la Incubadora TIC, participem en un programa estatal de la mà d’APTE i ENISA. Entrar-hi augmenta de manera exponencial les possibilitats per a les empreses emergents. Primer, perquè és molt més fàcil trobar inversors, perquè l’àmbit d’actuació va molt més enllà de la ciutat i la regió. Segon, per l’assessorament i l’acompanyament».
Fan una valoració positiva d’aquests anys de treball amb l’APTE?
«És evidentíssim. A tots els llocs on puguem posicionar la marca de ciutat ens hem de llançar de cap. Res del que fem a Reus té sentit si no som capaços de generar aquestes sinergies, aquests àmbits de relació, de pensar en gran. Catalunya t’ofereix moltes possibilitats, però està condicionada pel magnetisme de Barcelona. Això ajuda en determinats aspectes i dificulta posicionar-se en altres. Per això hem d’anar més enllà».
Cal diferenciar-se.
«Estem fent l’exercici de convidar molta gent a venir aquí. Fins que no trepitges la ciutat, no t’adones de l’abast i la dimensió de la seva realitat. Podem enviar dossiers, anar a Barcelona, vendre’ns, i també ho fem, però ens agrada que la gent vingui. Estem molt ben situats i hi ha una grandíssima qualitat de vida. Qualsevol empresa que vulgui instal·lar-se a Reus ho té molt fàcil per seduir els seus treballadors».
Reus té l’únic parc de la demarcació a l'APTE.
«Exacte, i n’hi ha de distribuïts per tota la geografia espanyola. L’APTE permet mantenir un contacte directe amb tots ells i intentar generar relacions, vincles, treballar en equip».
Què és la innovació?
«Al cap i a la fi, és una actitud. Et serveix d’estímul. T’obliga a ser actiu i reactiu davant les possibilitats que s’ofereixen».
